"Il passaggio del ciclone Harry ha provocato danni di eccezionale gravità in numerosi porti del Sud Italia, con infrastrutture compromesse, imbarcazioni danneggiate e pesanti conseguenze sulle attività nautiche e turistiche. Fenomeni di questa portata confermano quanto sia ormai indispensabile investire seriamente nella resilienza delle infrastrutture costiere. In questo contesto è importante evidenziare come le imbarcazioni ormeggiate all’interno del complesso nautico dei Laghi di Sibari siano rimaste al sicuro, dimostrando ancora una volta che il bacino interno rappresenta un approdo protetto ed efficace anche in condizioni meteo-marine estreme". È quanto ha evidenziato in una nota diramata alla stampa il presidente della delegazione di Mirto Crosia della Lega navale italiana, Jimmy Fusaro. Lo stesso ha messo in luce che "resta tuttavia fortemente critica la situazione del Canale Stompi, dove le violente mareggiate generate dal ciclone hanno causato un ingente accumulo di sabbia e materiale, portando alla completa ostruzione del canale e alla conseguente chiusura del porto turistico “Jole Santelli”, interrompendo il collegamento vitale tra mare e Laghi di Sibari. Per consentire il ripristino della navigabilità - ha aggiunto Fusaro - è ora indispensabile procedere al disinsabbiamento del canale, intervento necessario per garantire la sicurezza del transito delle imbarcazioni e la piena operatività del porto". Allo stesso tempo il presidente Fusaro ha detto che "è doveroso sottolineare un elemento positivo e strategico: la Regione Calabria ha confermato il finanziamento per il rifacimento e il prolungamento dei moli del Canale Stompi, infrastruttura di accesso fondamentale per l’intero complesso nautico dei Laghi di Sibari. Il progetto, ritenuto cruciale per la sicurezza della navigazione e la stabilità dell’imboccatura portuale, sarà finanziato attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027. L’obiettivo dichiarato è quello di ottenere tutte le autorizzazioni entro il 2026, con l’avvio dei lavori e la chiusura dei cantieri prevista entro il 2029". Per Fusaro si tratta "di un intervento strutturale fondamentale, destinato a risolvere in maniera definitiva il problema dell’insabbiamento del canale, condizione indispensabile per garantire continuità alle attività portuali, sviluppo del turismo nautico e crescita economica del territorio". La Lega navale italiana di Mirto Crosia, ritiene essenziale che "accanto al progetto di lungo periodo, vengano attivati interventi di manutenzione straordinaria e dragaggio, per evitare che l’attuale emergenza si trasformi in un danno permanente per il sistema portuale e per l’intera area jonica cosentina. La sicurezza dei porti, la tutela del mare e la valorizzazione delle infrastrutture nautiche devono diventare una priorità strategica condivisa, nell’interesse dei cittadini, degli operatori economici e delle future generazioni". (Fonte foto: Lega navale italiana di Mirto Crosia)