Una delegazione di studenti e studentesse dell’Iis Cariati ha partecipato a una giornata di orientamento e workshop presso Ntt Data – sede di Rende, realtà di riferimento nei servizi IT e nella consulenza tecnologica, parte del gruppo internazionale Ntt.
Ntt Data opera a livello globale con un portafoglio di servizi che spazia dalla consulenza alla system integration, fino a soluzioni in ambito digitale, cloud, automazione e Data & AI, supportando la trasformazione digitale di organizzazioni pubbliche e private. In Calabria l’azienda vanta una presenza consolidata sul territorio di Rende e un legame con l’ecosistema locale e universitario.
Durante la giornata, i partecipanti sono stati coinvolti in attività laboratoriali e momenti di confronto diretto con professionisti del settore. Guidati dagli specialisti aziendali e dalla referente Dott.ssa Francesca Chiatante, gli studenti, organizzati in gruppi, hanno lavorato allo sviluppo del concept di una app, affrontando le principali fasi di ideazione: individuazione del bisogno, definizione delle funzionalità, progettazione dell’esperienza utente e presentazione della proposta.
I lavori sono stati coordinati dalla Prof.ssa Gallo Mariafrancesca, con l’obiettivo di valorizzare un’esperienza di orientamento concreta e coerente con le competenze richieste oggi nei contesti tecnologici e innovativi.
L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per avvicinare i giovani ai profili professionali emergenti nel digitale, potenziando anche soft skills come collaborazione, problem solving e comunicazione.
La scuola ringrazia NTT DATA – sede di Rende, la Dott.ssa Francesca Chiatante e tutti gli specialisti coinvolti per l’accoglienza e la qualità dell’esperienza formativa, auspicando nuove occasioni di collaborazione tra scuola e impresa.
di Redazione | 27/01/2026
