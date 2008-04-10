Si è svolta la prima assemblea costituente di Democratici Progressisti Meridionalisti, segnando l’avvio ufficiale di un nuovo percorso politico e culturale che nasce nel Mezzogiorno, e in particolare in Calabria, con l’obiettivo di costruire una proposta capace di incidere nel dibattito nazionale. Nel corso dell’assemblea è stata definita la prima struttura organizzativa del movimento e Francesco De Cicco è stato indicato come segretario nazionale, con il compito di guidare la fase costituente e lo sviluppo politico e programmatico.

Democratici Progressisti Meridionalisti nasce dall’esigenza di colmare un vuoto di rappresentanza e di visione, mettendo al centro i territori, le comunità e le persone, a partire da quelle realtà del Sud che da troppo tempo vivono condizioni di marginalità economica, sociale e infrastrutturale.

Il movimento fonda la propria azione su alcuni principi cardine: giustizia sociale, diritto al lavoro, coesione territoriale, sviluppo sostenibile, politiche per i giovani e riduzione delle disuguaglianze.

La convinzione di fondo è che il rilancio dell’Italia passi necessariamente da un nuovo protagonismo del Mezzogiorno, attraverso investimenti mirati, valorizzazione delle competenze e una politica capace di ascoltare e governare i territori.

Nei prossimi giorni prenderà avvio la fase operativa del movimento, con l’apertura del tesseramento, l’organizzazione dei primi momenti di confronto pubblico e la costruzione di una rete territoriale aperta a cittadini, associazioni e persone impegnate nei territori che condividano i valori del progetto.

Democratici Progressisti Meridionalisti si propone come una realtà aperta, inclusiva e radicata, pronta a costruire un percorso serio e credibile che unisca progressismo e meridionalismo in una visione di futuro condivisa.

Con la prima assemblea costituente prende ufficialmente avvio un cammino che guarda al futuro del Sud e dell’intero Paese.