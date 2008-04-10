Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha incontrato, a Palazzo Campanella, il rinnovato Ufficio di Presidenza dell’Associazione fra gli ex Consiglieri regionali della Calabria, guidato dal presidente Ernesto Funaro.

Insieme al presidente Funaro, erano presenti anche il vicepresidente Pisano, il tesoriere Zoccali e gli ex consiglieri Amendola, Mistorni e Nucera, insieme alla signora Teresa Saeli, vedova Carratelli, una delle due rappresentanti dei soci aggregati in seno all'ufficio di presidenza dell'Associazione.

Un incontro cordiale e costruttivo, nel corso del quale è stata ribadita la volontà di rafforzare un rapporto di collaborazione fondato sulla condivisione di intenti, nel segno della responsabilità istituzionale e dell’impegno comune per il futuro della Calabria. Al centro del confronto, la possibilità di promuovere iniziative capaci di valorizzare il patrimonio di esperienza maturato dagli ex consiglieri regionali, mettendolo a disposizione delle istituzioni e della comunità calabrese.

Il Presidente del Consiglio regionale ha espresso apprezzamento per la disponibilità manifestata dall’Associazione, sottolineando come "il contributo di competenze ed esperienze possa rappresentare uno stimolo importante per migliorare ulteriormente l’azione istituzionale a beneficio dei cittadini e dei territori".

"Ho incontrato il rinnovato Ufficio di Presidenza dell’Associazione fra gli ex Consiglieri regionali della Calabria, guidato dal presidente Ernesto Funaro. È stato un confronto cordiale e costruttivo, nel segno della collaborazione istituzionale, per valorizzare l’esperienza maturata negli anni e metterla a disposizione delle istituzioni e della comunità calabrese", ha dichiarato a margine, il presidente Cirillo "Credo molto nel dialogo tra generazioni e sensibilità diverse: l’esperienza – ha concluso – è una risorsa preziosa per rafforzare l’azione pubblica e servire meglio cittadini e territori. Ringrazio gli ex consiglieri per la disponibilità e lo spirito di condivisione. La Calabria cresce se lavora insieme".