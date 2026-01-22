“Sulla disabilità e sui disturbi dello spettro autistico stiamo facendo passi avanti, ma non sono ancora sufficienti rispetto alla complessità e alla profondità dei bisogni; dobbiamo lavorare molto per rafforzare i progetti di vita, per renderli più veloci e più vicini alle esigenze delle famiglie, perché troppe persone affrontano difficoltà straordinarie ancora in solitudine”: lo ha dichiarato il presidente della Regione Roberto Occhiuto nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma “Passi in avanti”, realizzato nell’ambito del progetto “Meglio accogliere, accogliere meglio” (DGR 571/2021 – Programma Royalties Calabria), che ha visto protagonisti i Centri Polivalenti delle macro aree territoriali di Cosenza e Crotone dedicati a giovani e adulti con disabilità del neurosviluppo.

Il presidente Occhiuto, intervenuto insieme all’assessore regionale alle Politiche sociali, Pasqualina Straface, e Adriana De Luca, presidente dell’Associazione “Gli altri siamo noi”, partner del programma, ha sottolineato l’impegno della Regione Calabria nel rafforzamento delle politiche di welfare dedicate alle persone con disabilità, esprimendo riconoscenza per il contributo fondamentale del mondo del terzo settore, in un autentico spirito di sussidiarietà orizzontale: “Dobbiamo investire più risorse e lo faremo. Abbiamo già destinato 1,6 milioni di euro a questo progetto e ne aggiungeremo altri. Sono particolarmente felice – ha concluso il Presidente – che questo progetto abbia accompagnato alcuni giovani nel mondo del lavoro: parliamo di ragazzi straordinari, con abilità altrettanto straordinarie, che devono emergere e diventare una risorsa per il territorio e per il sistema produttivo”.

L’iniziativa ha coinvolto complessivamente 45 destinatari tra adolescenti e giovani/adulti nelle due province, costruendo ponti operativi tra disabilità con bisogni complessi e disturbi dello spettro autistico attraverso percorsi comuni di capacitazione. Una scelta metodologica che ha privilegiato l’integrazione rispetto alla segregazione diagnostica, valorizzando potenzialità trasversali.

“I risultati concreti dei due progetti realizzati dai centri polivalenti di Crotone e Cosenza – ha dichiarato l’assessore Straface – dimostrano come inclusione sociale, autonomia e lavoro siano obiettivi realizzabili anche per giovani e adulti con disabilità complesse e disturbi dello spettro autistico. La disabilità non deve essere considerata una condizione da gestire con logiche assistenzialistiche, ma una dimensione della vita che va accompagnata con strumenti adeguati, coerenza e visione. Attraverso questi progetti abbiamo rafforzato le abilità individuali in contesti inclusivi, mettendo le persone al centro di percorsi di crescita orientati all’autonomia e al lavoro”.

Il programma ha dispiegato oltre 7.100 ore di attività laboratoriali con personale qualificato tra le due sedi, orientate all’acquisizione di competenze trasversali per favorire l’inclusione sociale e la vita adulta, e di competenze prelavorative e lavorative. Diciotto giovani/adulti sono stati avviati a percorsi professionalizzanti nei settori della ristorazione (pasticceria, cucina, pizzeria, sala) e dell’agricoltura, ambiti strategici per il tessuto economico territoriale e le possibili opportunità di lavoro, e nel settore dell’informatica con l’acquisizione di tre certificazioni EIPASS.