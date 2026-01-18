L’Istituto Fermi&Brutium guidato dalla dirigente scolastica Rosita Paradiso ha preso parte alla trasmissione Rai Linea verde che andrà in onda sabato 31 gennaio dalle 12.25 alle 13.20 su Raiuno: un viaggio emozionante tra natura, storia e innovazione che ha coinvolto la scuola nel management affidato dal Comune di Cosenza al nostro Prof. Oscar Alò, le cui capacitá di fare squadra sono ormai note a tutti i livelli anche in attività di ricerca - azione.

Gli studenti studenti sono stati presenti e operativi sulle strutture sportive comunali di Viale Parco in attività di didattica orientativa in cooperative working con: i propri dipartimenti di scienze motorie e sportive ed Area 5, con i docenti Gerfoglio Iuliano, Yvonne Belcastro, Ida Corvino, Livio Farina ed Emilia Maria Lucchetta; l'Unical con una rappresentanza di studenti del programma dual carrer Unical (atleti dalla carriera sportiva importante guidati dal Prof. Giuseppe Guido nella loro carriera duale) ed i nostri studenti del programma atleta di alto livello insieme agli studenti del corso di laurea in Scienze e Tecnologie per le attività motorie e sportive (coordinato dal Prof. Giuseppe Pellegrino); il Cus Unical con i settori pattinaggio, calcio e la pallavolo; il CONI Calabria con il supporto della Vice presidente Francesca Stancati; le federazioni e le associazioni sportive del territorio con Francesco Manna delegato provinciale del Coni Cosenza, membro di prestigio del nostro Comitato Tecnico Scientifico appena costituitosi che affiancherà il Consiglio di Istituto nelle scelte fondamentali della suddetta scuola.

"Questa sinergia di intenti - hanno commentato i referenti dell'Istituto Fermi&Brutium è stato il cuore ed il motore dei laboratori sportivi outdoor dislocati nel cuore della nostra città di Cosenza lungo tutto Viale Parco: orienteering e sport di orientamento, badminton, rugby, pattinaggio, pallanuoto, sport equestri, tiro a volo, tiro a segno, sport di racchetta, atletica leggera, ciclismo e cicloturismo, sport di squadra".

Al prof. Oscar Alò e alle componenti scolastiche non sono mancate parole di ringraziamento verso la Fidal, F.I.S.E, Fi.ba, F.I.S.O., Smile Cosenza Pallanuoto, CUS Unical asd - presidente Giannantonio Cuomo, CUS Cosenza, Academy woman, Rugby Rende, Sila orienteering, Asd TMC360 SPORT organizzatrice di sila3vette, asd Cosenza Volley Club, asd Cosenza Sport Academy, squach scorpion Rende, asd Micromega Basket Cosenza, Pirossigeno Cosenza Basket Rende, ssd area brutia volley team, pallavolo Milani 1968 e asd AbraCalabria (ciclismo e cicloturismo). Inoltre un grazie speciale alla ETS Totò For Special One di Luca Cavaliere, i cui atleti sono un esempio di inclusione partecipata e pragmatica, oltrechè di grande livello sportivo.

"Ancora una volta - ha evidenziato la dottoressa Paradiso - i nostri ragazzi si dimostrano protagonisti dello Sport e nell'innovazione anche grazie alla partecipazione di illustri docenti e tecnici quali Bernardo Madia, Luciano Bove, Adelino Liuzzi, Valeria Pignanelli, Alessandro Adamo ed Antonio Vallotta, il nostro "Ciccio" Manna e lo storico "Pino" Abate, oggi componente dell'alta formazione F.I.T. ROMA".

Grande entusiasmo ed una grossa carica di adrenalina ha caratterizzato il pomeriggio in uno dei Viali più belli della città attraverso la partecipazione di atleti del calibro di fama del calibro di Nikky Mejer, Roberta Santapaola, Michelle Grisolia, Valentina Panza, Paolo Caratozzolo, Filippo Perciaccante, Lucia Gaia Leale, Jonatha Zambrano, Enrico Magnelli e Gian Marco Rosato.

Un'occasione unica di grande respiro per la grossa ricaduta educativa che lo Sport ha sulla scuola.

Proprio attraverso lo Sport si promuove lo sviluppo della ''persona'', migliorandone la salute fisica ed il conseguente benessere mentale.

È, inoltre, oltremodo fondante il beneficio che le attività sportive attivano nei ragazzi sia sul piano cognitivo che sul piano sociale. Le stesse hanno la facoltà di potenziare la memoria e la concentrazione ed insegnano valori come fair play, rispetto delle regole e cooperazione.

Grande plauso al Prof. Oscar Alò che, con attenzione ed impegno, ha coordinato il tutto ed ai nostri ragazzi su campo, veicolandone la passione e l'entusiasmo.

Lo Sport è parte viva della nostra Scuola, in quanto fornisce un linguaggio comune ed è un forte strumento di inclusione.

Un grande risultato oggi, degno di una grande scuola che è merito della capacità e voglia di fare squadra.