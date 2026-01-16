We're sorry but our site requires JavaScript.

 

Ionio Notizie
Home Arte e dintorni Cultura Eventi & Notizie Generica La verde età Medicina e tecnologia #mercolediconletizia Orientarsi oggi Poesie al vento Politica Scuola/Università Sociale Sport Storia Vangelo senza frontiere

Reggio Di Calabria (Reggio Calabria) - Il benvenuto del presidente Cirillo al neo Questore Sirna: Collaborazione per legalità e cittadini

Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo (foto), rivolge un saluto di benvenuto e gli auguri di buon lavoro al nuovo Questore di Reggio Calabria, Paolo Sirna, che assume l’incarico dopo l’esperienza maturata alla guida della Questura di Torino. Il Questore Sirna conosce già bene il territorio calabrese, avendo ricoperto in passato anche l’incarico di Questore di Catanzaro, oltre ad aver svolto ruoli di rilievo nella Polizia di Stato, tra cui la direzione della Sezione Catturandi e omicidi della Squadra Mobile di Reggio Calabria. "La sua esperienza e la conoscenza del contesto regionale – afferma Cirillo – rappresentano un valore importante per il rafforzamento dell’azione di tutela della sicurezza e della legalità in un territorio complesso come quello reggino. Mi auguro di poter incontrare presto il Questore Sirna per un confronto istituzionale e un dialogo costruttivo a servizio della comunità".Il Presidente del Consiglio regionale assicura piena collaborazione istituzionale, nel rispetto dei ruoli, a sostegno dell’impegno delle forze dell’ordine e della Polizia di Stato a tutela dei cittadini.


di Redazione | 16/01/2026

Pubblicità

Spot 'Tutti cantano Sanremo', il sindaco ha ricevuto il regista e la troupe della Rai

Cosenza: Spot 'Tutti cantano Sanremo', il sindaco ha ricevuto il regista e la troupe della Rai

Cosenza, 16/01/2026
di Redazione

Al via il piano da circa 2 milioni di euro per l’ingegnerizzazione e l’efficientamento della rete idrica comunale

Cassano Allo Ionio: Al via il piano da circa 2 milioni di euro per l’ingegnerizzazione e l’efficientamento della rete idrica comunale

Cosenza, 16/01/2026
di Redazione

A MICHELE AFFIDATO LA MEDAGLIA D’ORO CALABRIA 2025

Crotone: A MICHELE AFFIDATO LA MEDAGLIA D’ORO CALABRIA 2025

Crotone, 16/01/2026
di Redazione

Servizi studio di sociologia Spazio pubblicitario disponibile vendesi tavolo da disegno studio sociologia

Testata Giornalistica - Registrazione Tribunale di Rossano N° 01/08 del 10-04-2008 - Nessun contenuto può essere riprodotto senza l'autorizzazione dell'editore.

Copyright © 2008 - 2026 Ionio Notizie. Tutti i diritti riservati - Via Nazionale, Mirto Crosia (CS) - P.IVA: 02768320786 - Realizzato da CV Solutions

Ogni forma di collaborazione con questo quotidiano on line è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita - E-mail: direttore@ionionotizie.it