Il Sindaco Franz Caruso ha ricevuto a Palazzo dei Bruzi il regista, il produttore e la troupe della Rai nazionale che hanno diretto e realizzato, ieri in Piazza Kennedy, le riprese del promo “Tutti cantano Sanremo”. Il primo cittadino ha salutato e ringraziato per l’ottimo lavoro svolto tutta la troupe, composta per buona parte dalla squadra esterna della Rai di Torino, e, in particolare, Francesco Baggetta, cosentino doc e produttore di Rai Comunicazione, il regista Matteo Lanzi e i direttori della fotografia Giorgio Gallo e Riccardo Topazio. Del coordinamento di “Tutti cantano Sanremo”, anche se non presenti fisicamente a Cosenza durante le riprese, hanno fatto parte anche Pierluigi Colantoni, direttore dell’area creativa e Selvaggia Castelli della direzione comunicazione della Rai. Il primo cittadino ha lodato “l’impegno e la professionalità di quanti hanno reso possibile l’iniziativa di Cosenza e di cui è fatta la stessa storia della tv di Stato”. Come è noto, Cosenza è stata selezionata, insieme ad altre cinque città italiane, per ospitare le riprese della campagna televisiva ideata dalla Direzione Comunicazione della Rai, dedicata alla 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. La città dei Bruzi ha fatto il pieno. A Cosenza sono stati girati ben tre spot che saranno mandati in onda sulla RAI nazionale nei prossimi giorni, nella marcia di avvicinamento alla competizione canora più importante del Paese. Tre spot per altrettante canzoni la cui esecuzione è stata affidata, oltre al pubblico radunatosi in Piazza Kennedy in un coinvolgente flash mob, all’accompagnamento dell’Orchestra del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”, diretta dal maestro Francesco Perri: “Maledetta Primavera” di Loretta Goggi (Sanremo 1981), “Occidentali ’s Karma” di Francesco Gabbani (Sanremo 2017) e “La solitudine” di Laura Pausini (Sanremo 1993), quest’ultima inserita come omaggio proprio a Laura Pausini che affiancherà Carlo Conti come co-conduttrice delle cinque serate del Festival. Nel corso dell’incontro con la troupe e la squadra tecnica della RAI, il primo cittadino ha sottolineato l’entusiasmo con il quale la città di Cosenza ha accolto le telecamere della televisione di Stato durante le riprese. “Sono stati tantissimi i cosentini di ogni età – ha detto Franz Caruso - che hanno intonato i leit-motiv delle tre canzoni prescelte, mostrando una contagiosa partecipazione che ha finito per scatenare intense emozioni. Dai video postati sui social – ha aggiubnto Franz Caruso agli ospiti, tra i quali anche il direttore del Conservatorio Francesco Perri – la città fa la sua bella figura e ancor di più la faremo quando lo spot sarà mandato in onda sulle reti RAI prima del Festival di Sanremo”. Il Sindaco ha portato il saluto anche del Presidente del Conservatorio, Nello Gallo, trattenuto a Roma da impegni e con il quale il primo cittadino si è sentito telefonicamente, scambiandosi vicendevolmente i complimenti per la riuscita dell’iniziativa. Quindi Franz Caruso ha ricordato il primo atto compiuto subito dopo il suo insediamento nel 2021: la costituzione dell’Orchestra Sinfonica Brutia “che oggi – ha aggiunto - sta avendo un grandissimo successo e che è una nostra creatura alla quale teniamo tanto. Stiamo investendo molto sulla cultura e soprattutto sulla musica. L’OSB è il nostro gioiello di famiglia e ci teniamo moltissimo, ma il Conservatorio è una realtà meravigliosa con quasi mille iscritti e rappresenta senza dubbio il fiore all’occhiello della Calabria. Oggi la vostra presenza qui e la riuscita dell’iniziativa - ha rimarcato Franz Caruso - è un ulteriore tassello che aiuta Cosenza ad andare avanti nell’impegno di rinascita della cultura che abbiamo messo in campo”.