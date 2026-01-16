Prende ufficialmente il via un’importante operazione di ammodernamento della rete idrica comunale di Cassano all’Ionio. Dopo il tavolo tecnico tenutosi presso gli uffici della Regione Calabria, si è passati alla fase attuativa con l’incontro operativo tra l’Amministrazione Comunale e la ditta incaricata di eseguire i lavori. L’intervento, la cui programmazione era stata avviata in sede regionale nel 2021 ma che entra oggi nella sua fase attuativa - riferisce una nota del Comune di Cassano - si avvale di un investimento complessivo che sfiora i 2 milioni di euro, nasce da una proficua sinergia tra il Comune, la Regione Calabria e Sorical. L’obiettivo primario è quello di contrastare in modo strutturale la dispersione idrica e ottimizzare la gestione delle risorse a beneficio della cittadinanza.

Le fasi dell'intervento. Il cronoprogramma prevede due fasi:

1. Mappatura della rete: a partire da domani e per le prossime settimane, comunque entro fine mese o i primi giorni di febbraio, i tecnici effettueranno una mappatura capillare delle condotte cittadine per individuare i punti critici e le perdite più rilevanti.

2. Manutenzione straordinaria e nuove condotte: Sulla base dei dati raccolti, verranno avviati interventi di manutenzione straordinaria volti a ridurre drasticamente lo spreco d’acqua. Il piano prevede la posa di centinaia di metri di nuove tubature per garantire una distribuzione più efficiente e moderna. In questa fase si procederà anche all’equipaggiamento con sistemi di misura dei serbatoi idrici presenti in città (per capire il livello, l’acqua in ingresso e in uscita) per capire come questi operano e ottimizzarne l’uso.

L’ingegnerizzazione della rete è strettamente collegata alla sua distrettualizzazione che è alla base dell’intervento. Si tratta di una tecnica che permetterà la suddivisione della in aree più piccole (distretti, appunto) per migliorare gestione, manutenzione e ridurre le perdite, installando valvole e contatori per monitorare flussi e pressioni in tempo reale tramite telecontrollo, trasformando una rete unica in tanti "mini-acquedotti" più efficienti e controllabili. Questo approccio permette di individuare rapidamente le perdite, ottimizzare i consumi e la pressione, e ridurre i disagi durante gli interventi. Il progetto pilota prevede l’installazione di contatori in aree strategiche per mappare le zone più attenzionate.

“L’obiettivo dell’Amministrazione comunale – racconta il Sindaco Gianpaolo Iacobini – è quello di arrivare alla stagione estiva con una rete idrica completamente revisionata e potenziata, limitando i disagi legati al fabbisogno idrico che tipicamente si riscontrano nei mesi più caldi. Si tratta di un'operazione di fondamentale importanza per il nostro territorio. Un investimento necessario che ci permetterà di avere un'infrastruttura più solida e di gestire meglio la nostra risorsa più preziosa: l'acqua".