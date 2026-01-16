Si è svolta a Roma, nella suggestiva e prestigiosa cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio, la 57ª edizione della Festa dei Calabresi nel Mondo, storica manifestazione promossa dall’Associazione Brutium, fondata nel 1968 e presieduta da Gemma Gesualdi, da oltre mezzo secolo impegnata nella valorizzazione del legame profondo tra la Calabria e le sue comunità diffuse in Italia e all’estero. L’edizione 2025, ispirata al tema “Brutium in Rete”, ha posto al centro il valore dell’unità, della connessione e della collaborazione tra i calabresi nel mondo, intesi come forza identitaria e progettuale capace di generare futuro. Nel corso della cerimonia, condotta da Domenico Gareri, è stata conferita a Michele Affidato la Medaglia d’Oro Calabria 2025, prestigioso riconoscimento assegnato dal Comitato Direttivo del Brutium a personalità che, attraverso il proprio percorso umano, professionale e culturale, hanno contribuito a dare lustro alla Calabria in ambito nazionale e internazionale. La Medaglia d’Oro è stata consegnata al Maestro orafo dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Politiche per il Sud, Luigi Sbarra, alla presenza delle massime rappresentanze istituzionali e associative. Alla manifestazione hanno preso parte, tra gli altri, l’Assessore regionale Gianluca Gallo, il Consigliere regionale Orlandino Greco, nuovo delegato per i rapporti con i calabresi nel mondo, sindaci provenienti da diversi comuni della Calabria, oltre a rappresentanti del mondo della cultura, della politica e dello spettacolo. Nel corso della serata sono state consegnate le Medaglie d’Oro Calabria a 16 personalità, accomunate dall’aver diffuso, attraverso il proprio impegno professionale, culturale e umano, il valore di una Calabria operosa, creativa e profondamente legata alla propria identità. Il Maestro orafo Michele Affidato ha ricevuto il riconoscimento per la sua prestigiosa attività artistica, capace di coniugare eccellenza creativa, rigore formale e profondità simbolica, trasformando l’arte orafa in autentica narrazione identitaria. I suoi gioielli e le sue opere, apprezzate in ambito nazionale e internazionale, si distinguono per la capacità di intrecciare materia, memoria e spiritualità, restituendo una visione dell’arte che va oltre la celebrazione della bellezza, diventando testimonianza culturale, veicolo di valori e strumento di rappresentazione alta e consapevole della Calabria nel mondo. “Ricevere la Medaglia d’Oro Calabria 2025 - ha dichiarato Michele Affidato - rappresenta per me un’emozione profonda e un grande onore. La Calabria non è soltanto la terra delle mie origini, ma una radice viva che continua a nutrire il mio lavoro, il mio sguardo e il mio modo di intendere l’arte. Vedere una Calabria che lavora, che si impegna, che costruisce relazioni e fa rete è motivo di grande speranza. Credo fermamente che oggi, più che mai, sia necessario restare uniti, condividere visioni e responsabilità, perché solo insieme possiamo raccontare al mondo la bellezza, la forza e la dignità di una terra che ha ancora molto da dire”. La Medaglia d’Oro Calabria 2025 conferma così Michele Affidato come figura di riferimento nel panorama artistico contemporaneo e interprete autorevole di un’arte capace di custodire le radici e, al contempo, di dialogare con il presente e con il mondo.