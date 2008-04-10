Esistono storie che non invecchiano mai, capaci di rinnovarsi a ogni apertura di sipario. Ama Calabria, diretta da Francescantonio Pollice, sceglie di celebrare l’inizio del nuovo anno con l’opera che, più di ogni altra, rappresenta l’essenza stessa del balletto. “Il Lago dei Cigni”, con le musiche di Pëtr Il’i? Tchaikovsky, sarà in scena venerdì 16 gennaio, alle ore 21, nel Teatro Grandinetti di Lamezia Terme si trasformerà in un regno sospeso tra sogno e realtà, ospitando l’eccellenza del Russian Classical Ballet.

Una stagione teatrale che si arricchisce di un evento che onora la memoria storica di un grande classico riproponendo le leggendarie coreografie originali di Marius Petipa, in grado di garantire al pubblico un’esperienza di rara e toccante bellezza.

La meraviglia artistica de “Il lago dei cigni”

Un’epopea emozionale che affascina i cuori degli spettatori da oltre un secolo, scandita da coreografie capaci di esprimere la profondità dei sentimenti umani. La musica immortale di Tchaikovsky guida il pubblico attraverso una narrazione potente, incentrata sull’eterno dualismo tra bene e male, luce e ombra, purezza e seduzione.

La danza che rappresenta la lotta tra bene e male

“Il lago dei cigni” narra la storia del Principe Siegfried destinato a dover scegliere una sposa. Durante una caccia notturna incontra la bellissima Odette, vittima del maleficio lanciatole dal perfido stregone Von Rothbart. La ragazza è costretta a vivere di giorno con sembianze da cigno e di notte riacquista la sua forma umana. L’incantesimo potrà essere spezzato solo da un voto di amore eterno e incondizionato.

Un balletto che si muove in un ambiente fiabesco, dove il Bene e il Male s’intrecciano fino a dar vita ad una lotta espressa con la raffinatezza della danza, dove la luce tenta il suo trionfo sull’oscurità. I ballerini riusciranno ad esprimere ogni sentimento grazie ad un incredibile virtuosismo tecnico, capace di trasformare il movimento del corpo umano, nell’eleganza e la bellezza delle movenze che caratterizzano i cigni.

Il Russian Classical Ballet: artisti custodi della tradizione

Vedere gli artisti del Russian Classical Ballet all’opera significa assistere a un miracolo di precisione tecnica. La compagnia, guidata dalla visione carismatica di Evgeniya Bespalova, è composta da talenti formati nelle fucine coreografiche più prestigiose del mondo, come quelle di Mosca e San Pietroburgo, affermandosi come baluardo dell’eredità coreutica russa.

Il pubblico potrà ammirare la straordinaria capacità dei ballerini di trasformare lo sforzo fisico in pura leggerezza. Ogni movimento del corpo, dai celebri "quattro cignetti" ai pas de deux più complessi, è studiato per imitare l'eleganza degli uccelli acquatici, fondendo la potenza atletica con una grazia che sembra sfidare la gravità. La sontuosità dei costumi e la maestosità delle scenografie regali completeranno l'opera, trasportando ogni spettatore all'interno di un quadro vivente.

Il corpo di ballo è composto da étoiles di altissimo livello, diplomati nelle più prestigiose scuole coreografiche mondiali, tra cui Mosca, San Pietroburgo e Perm. L’obiettivo è quello di preservare la tradizione del balletto classico e presentarlo al pubblico nella sua forma più autentica. Assistere a questo spettacolo significa regalarsi un momento di pura meraviglia, un’occasione per staccare dal quotidiano e immergersi in un’atmosfera magica e aristocratica.