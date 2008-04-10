Manca meno di un mese alla 68ª edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore, in programma dall’8 al 17 febbraio 2026, uno degli appuntamenti culturali più longevi e rappresentativi dell’intera Calabria. La macchina organizzativa è già pienamente operativa sotto la regia del direttore artistico Gerardo Bonifati, figura di riferimento che negli anni ha contribuito a rafforzare l’identità culturale e la qualità artistica della manifestazione, proiettandola in una dimensione sempre più internazionale e del Consiglio di Amministrazione della Pro Loco di Castrovillari, presieduto da Eugenio Iannelli.

"Il Carnevale di Castrovillari – sottolinea il presidente Iannelli – è il risultato di un lavoro collettivo che coinvolge l’intera comunità, le associazioni, le scuole e centinaia di volontari. È una tradizione che custodiamo con orgoglio e che continua a crescere grazie alla passione e alla partecipazione di tutti".

Elemento distintivo della manifestazione è la sua capacità di fondere tradizione, innovazione, spettacolo e folklore. Le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, con costumi rigorosamente realizzati a mano, rappresentano il cuore pulsante del Carnevale, frutto di mesi di lavoro artigianale e creativo. Un contributo fondamentale arriva anche dalle scuole cittadine, che nei laboratori artistici preparano coreografie, maschere e scenografie, rendendo i più giovani protagonisti attivi dell’evento.

Il programma della 68ª edizione è in fase di definizione e si preannuncia ricco di novità e gradite conferme. Accanto alle tradizionali sfilate, il calendario proporrà concerti, spettacoli teatrali, serate di danza e folklore internazionale, eventi sportivi, incontri culturali e appuntamenti legati alla tradizione popolare, confermando il Carnevale di Castrovillari come un vero e proprio festival diffuso.

"La nostra sfida – evidenzia il direttore artistico Bonifati – è quella di mantenere viva l’anima storica del Carnevale, arricchendola ogni anno con nuovi linguaggi artistici e con il dialogo tra culture diverse, nel segno dell’inclusione e della qualità".

Dall’8 al 17 febbraio 2026, Castrovillari si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, capace di accogliere migliaia di visitatori e di raccontare, attraverso la festa, l’identità più autentica del territorio del Pollino.

Il conto alla rovescia è iniziato: il Carnevale di Castrovillari è pronto, ancora una volta, a regalare emozioni, colori e spettacolo, confermandosi tra gli eventi più attesi e amati del panorama culturale calabrese. (foto di Giuseppe Iazzolino)