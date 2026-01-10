We're sorry but our site requires JavaScript.

 

Cassano Allo Ionio (Cosenza) - Gelata nella Sibaritide, il sindaco Iacobini ha scritto alla Regione Calabria chiedendo l’intervento degli uffici competenti

L’ondata di gelo che ha colpito duramente il comparto ortofrutticolo della Sibaritide nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, con temperature scese ben oltre lo zero, rischia di avere conseguenze gravissime sull’economia agricola del territorio. Un evento climatico eccezionale che ha interessato vaste aree, provocando danni alle colture e alle piante e mettendo in forte difficoltà numerose aziende agricole.
Alla luce delle numerose segnalazioni pervenute da imprenditori agricoli, parti politiche e associazioni di categoria, l’Amministrazione comunale di Cassano all’Ionio, per tramite del Sindaco Gianpaolo Iacobini, ha formalmente richiesto l’attivazione di verifiche e controlli da parte dei competenti uffici comunali e regionali al fine di accertare l’entità dei danni causati dalla gelata verificatasi nella notte del 31 dicembre.
L’obiettivo è quello di avviare con la massima tempestività i necessari sopralluoghi tecnici sul territorio, raccogliere dati puntuali sulle perdite subite dalle aziende agricole e valutare l’eventuale sussistenza delle condizioni per la richiesta dello stato di calamità naturale e per l’attivazione di misure straordinarie di sostegno.
"Siamo di fronte a un evento atmosferico eccezionale e imprevedibile – dichiara il Sindaco Gianpaolo Iacobini – che rischia di compromettere il lavoro di un intero anno per tanti agricoltori. L’Amministrazione comunale è vicina alle aziende colpite e ha già attivato tutti i canali istituzionali affinché vengano effettuate le necessarie verifiche e si possa intervenire con strumenti adeguati a tutela del comparto".
Il sindaco ha inoltre sottolineato l’importanza di una collaborazione costante tra Comune, Regione e organismi competenti, affinché nessuna segnalazione venga trascurata e si possa fornire una risposta concreta e rapida a un settore che rappresenta un pilastro fondamentale dell’economia locale e dell’intera Sibaritide.
"Difendere l’agricoltura – conclude Iacobini – significa difendere il lavoro, il reddito di tante famiglie e il futuro del nostro territorio. Continueremo a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un dialogo aperto con agricoltori e associazioni".


di Redazione | 10/01/2026

