Venerdì 9 gennaio, alle ore 18, presso il Teatro Gambaro di San Fili è annunciata la presentazione del libro 'Il dono' di Paola Curia. L'Amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Linda Cribari, invita la cittadinanza a a partecipare al suddetto appuntamento culturale di grande intensità emotiva. Il volume è caratterizzato da un racconto ambientato nel cuore della Calabria più autentica. Il romanzo racconta la storia di Michele, un adolescente costretto a diventare adulto troppo presto, che vive in borgo del Sud della Calabria. Tra lavoro nei campi, responsabilità familiari e una vita segnata dalla perdita della madre, Michele cresce accanto ai fratelli più piccoli, al padre solitario e alla nonna, vero pilastro affettivo della famiglia. L’incontro con Maria, giovane milanese in vacanza estiva, darà vita a un legame profondo e sincero, capace di superare distanze sociali, silenzi e segreti. Un rapporto che porterà entrambi a scoprire che non sempre ciò che appare corrisponde alla realtà.