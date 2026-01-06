“Il tema delle infrastrutture viarie in Calabria, segnate da gravi carenze e criticità, in particolare nelle aree interne della provincia di Cosenza, dove le strade di collegamento tra i comuni dell’entroterra e le zone costiere risultano spesso obsolete e insicure, rappresenta da troppo tempo una delle principali problematiche che frenano lo sviluppo economico, sociale e culturale dell’intero territorio. La persistente assenza di collegamenti moderni, sicuri ed efficienti continua a penalizzare cittadini, imprese e amministrazioni locali, contribuendo all’isolamento di vaste aree e limitando fortemente le possibilità di crescita dell’intera regione.

In questo contesto diventa imprescindibile sostenere con convinzione ogni iniziativa finalizzata a colmare questo storico divario infrastrutturale. La proposta del consigliere regionale Orlandino Greco, relativa alla realizzazione della Strada dei Bruzi, nasce da un confronto istituzionale e politico che insieme abbiamo avviato da tempo, in una visione strategica condivisa di medio-lungo periodo per il rilancio della mobilità e dell’accessibilità territoriale. Un’idea progettuale che ha già ricevuto il convinto e meritato plauso del sindaco di Cerisano, Lucio Di Gioia, amministrator attento e lungimirante che rilancia anche il potenziamento della SP45. Una strada storica, quest’ultima, di cui anche io ne ho sempre ritenuto necessario la valorizzazione, anche e soprattutto in virtù della spiccata vocazione paesaggistica che in essa è contemplata.

Un sistema infrastrutturale moderno ed efficiente è, inoltre, essenziale per rafforzare il collegamento con la città capoluogo, Cosenza, luogo simbolo dell’identità storica e culturale del territorio. Una città pregna di storia e custode di un patrimonio artistico e culturale di immenso valore, che si estende dal suo centro storico, tra i più antichi e suggestivi della Calabria, fino al MAB – Museo all’Aperto Bilotti, espressione di una visione culturale contemporanea capace di dialogare con la tradizione. Migliorare l’accessibilità da e verso il capoluogo significa rendere fruibile questo straordinario patrimonio non solo ai cittadini, ma anche ai visitatori provenienti dai borghi e dalle aree interne, favorendo la costruzione di una rete territoriale integrata e dinamica.

Parliamo di infrastrutture che non rispondono soltanto a esigenze di collegamento viario, ma che possono diventare un volano fondamentale per lo sviluppo di nuove politiche turistiche, in particolare a favore dei borghi e delle aree interne della Calabria. Migliori collegamenti significano rendere questi luoghi più facilmente raggiungibili, promuovendo un turismo lento, sostenibile e di qualità, capace di valorizzare il patrimonio storico, culturale, enogastronomico e ambientale che caratterizza le nostre comunità.

Investire in nuove strade e nel miglioramento di quelle esistenti significa creare le condizioni per contrastare lo spopolamento dei nostri splendidi Borghi, incentivare nuove attività economiche, sostenere l’occupazione e rafforzare l’identità dei territori.

Come Sindaco di Cosenza, ritengo fondamentale che le istituzioni, a tutti i livelli, operino in maniera sinergica affinché proposte come quelle avanzate dal consigliere Greco e dal sindaco Di Gioia, trovino ascolto e concreta attuazione. Solo attraverso una programmazione infrastrutturale seria e condivisa sarà possibile garantire alla Calabria uno sviluppo equilibrato, inclusivo e orientato al futuro, capace di coniugare mobilità, sicurezza, turismo e qualità della vita per le generazioni presenti e future”.