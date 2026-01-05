Caro diesel, di seguito il pensiero della consigliere regionale Rosellina Madeo (Pd), in cui evidenzia come "con pochi treni e collegamenti sia interni sia verso le altre regioni, i calabresi siano costretti a prendere l’automobile. Non una scelta ma una necessità".

“Più che un regalo - si legge testualmente in una nota stampa - trattasi di vero e proprio pacco. Gli italiani hanno iniziato il nuovo anno con un rincaro sul diesel di circa 5 centesimi al litro che peserà molto sulle spese delle famiglie ma che, per ragioni logistiche e di infrastrutture, peserà ancora di più sulle tasche dei calabresi. Ci è stata prima ventilata ma poi tolta con un colpo di mano l’Alta Velocità, i collegamenti inter ferroviari all’interno della regione sono quelli che sono, attendo anzi con interesse la risposta sulla mia interrogazione relativa ai lavori sulla tratta su rotaia Sibari - Crotone, ma anche nelle altre aree della Calabria la situazione non è delle migliori. Abbiamo serie difficoltà a spostarci con i treni fuori confine ma le abbiamo anche per spostarci all’interno della nostra regione. Il tema aeroporti merita poi un capitolo a parte. Oltre gli slogan restano collegamenti scarni, spesso molto costosi e a volte addirittura annullati se l’aereo non riesce a riempire i posti. Risultato? I calabresi sono tra gli italiani che più usano la macchina. E, ancora una volta, non è una scelta ma una necessità".