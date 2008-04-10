L’Epifania non è una data di chiusura, ma un tempo che si apre. È il momento in cui la comunità si ritrova, riconosce le proprie radici e sceglie di affidare alla musica il compito di unire generazioni, storie e appartenenze. Ed è anche un momento per continuare a governare bellezza. È così che nasce il Concerto dell’Epifania. Non un semplice evento, ma un gesto collettivo che restituisce centralità alla cultura come spazio pubblico, condiviso e riconoscibile.

Con questo spirito l’Amministrazione Comunale guidata dalla Sindaca Manuela Labonia invita cittadini e visitatori all’inizia culturale, in programma il prossimo martedì 6 gennaio alle ore 17.30 nella Chiesa di Santa Maria Assunta di Pietrapaola Scalo.

Non un appuntamento isolato, ma il risultato di una scelta precisa. Infatti, grazie alle risorse del Ministero della Cultura e dell’Unione Europea – NextGenerationEU, intercettate attraverso la Regione Calabria, l’Esecutivo civico ha deciso di investire sulla musica come infrastruttura culturale, sostenendo il Complesso Bandistico Nicola Gorgoglione – Città di Pietrapaola. Un investimento – sottolinea il Primo cittadino - che riconosce nella banda cittadina non un semplice accompagnamento sonoro degli eventi, ma una presenza stabile, formativa e identitaria. Un vero e proprio presidio di cultura.

La banda musicale è una storia che non si interrompe: passa di mano in mano, di generazione in generazione, accompagnando feste civili, ricorrenze religiose, momenti collettivi. Sotto la guida del Maestro Franco Arcangelo, il Complesso Bandistico Gorgoglione rappresenta, di fatto, una delle espressioni più autentiche della cultura locale, capace di tenere insieme tradizione, studio e partecipazione.

Il Concerto dell’Epifania diventa così un punto di incontro tra musica e territorio, in dialogo con il progetto Italea e con l’idea di una cultura che rafforza le radici e genera coesione. Un momento aperto, insomma, accessibile, pensato – conclude Labonia - per ritrovarsi e riconoscersi in un patrimonio che continua a vivere.