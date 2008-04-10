Un’indimenticabile storia di amore, lotta e accettazione arriva al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza domenica 4 gennaio 2026, ore 20.30, con “Brokeback Mountain”, tratto dal racconto di Annie Proulx e adattato da Ashley Robinson. A vent’anni dall’uscita del pluripremiato film di Ang Lee, la pellicola si trasforma in una sontuosa produzione teatrale con musiche dal vivo. A dare voce ai brani originali di Dan Gillespie Sells sarà l’artista Malika Ayane, accompagnata da una live band. La cantante, che a febbraio calcherà il palco del Festival di Sanremo per la sesta volta, interpreta il ruolo di “Balladeer”: “Quello che faccio insieme alla band composta da Giacomo Belli, Giulio Scarpato e guidata dal Maestro Marco Bosco che ha anche arrangiato i brani originali – racconta Malika Ayane – è una sorta di didascalia alle scene in cui non abbiamo dei dialoghi reali ma andiamo a interpretare attraverso la musica il resto della emotività che si muove per tutto lo spettacolo”.

La Rassegna L’Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano e realizzata con il supporto della Regione Calabria, del Comune di Cosenza e dell’Università della Calabria, inizia il 2026 con uno spettacolo coinvolgente e dal forte impatto emotivo che mescola teatro, musica dal vivo e cinema, per una storia d’amore universale e senza tempo, pronta ad appassionare e commuovere un’intera nuova generazione di spettatori con il potente messaggio che porta con sé, svelando emozioni e dettagli ancora inesplorati. Nei ruoli dei protagonisti, due giovani attori dal grande carisma e con solide esperienze alle spalle al cinema e in teatro: Edoardo Purgatori nel ruolo di Ennis Del Mar e Filippo Contri interpreta Jack Twist. Accanto a loro, in scena anche Mimosa Campironi e Matteo Milani. La prima versione teatrale ha debuttato a Londra nel 2023 con enorme successo di critica e pubblico, da ottobre 2025 “Brokeback Mountain” è per la prima volta in tour nei teatri italiani e in co-produzione, insieme a Teatro Carcano, Altra Scena, Accademia Perduta Romagna Teatri, c’è anche la GF Entertainment di Gianluigi Fabiano. La regia e l’adattamento italiano sono affidati a Giancarlo Nicoletti.

La storia segue l’intenso legame tra Jack ed Ennis, due diciannovenni che nel 1963 accettano un lavoro da pastori in un Wyoming povero e rurale. Isolati sulla montagna, scoprono un sentimento travolgente che segnerà le loro vite per oltre vent’anni, costretto però a rimanere nascosto in una società ostile e retrograda. Per Edoardo Purgatori, “Brokeback Mountain è una delle più grandi storie d’amore mai raccontate. Parla della paura di amare e di desideri negati: Ennis vive una vita trattenuta, e alla fine paga il prezzo di un’esistenza a metà”. Filippo Contri aggiunge: “È una storia di silenzi e libertà negate. Darle voce a teatro è stato potente e faticoso, ma profondamente bello”.