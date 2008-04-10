"È il tempo dei fatti, quando le scelte e i comportamenti diventano il più chiaro dei manifesti politici a dispetto di quanto viene sbandierato in campagna elettorale. Dopo le elezioni, il circolo Pd di Cropalati mi ha voluto incontrare per gli auguri che, a pochi giorni da Natale, hanno assunto una valenza doppia. E così, tra manifestazioni di stima e affetto, tra dolci tipici della nostra terra e vino nuovo, l’appuntamento è stato l’occasione per un confronto aperto e per proseguire secondo quella logica che vuole spalancare le porte delle sezioni e tornare tra la gente".

"Il segretario del circolo Pd di Cropalati Fabrizio Grillo ha ideato una sorta di format, che abbiamo intenzione di replicare in altri Comuni, dove sono stata e sarò ‘a tu per tu’ con le persone per ascoltare, raccogliere le istanze dei territori, pianificare progetti di sviluppo e crescita e per raccontare quello che sto facendo in Regione".

"Cropalati è una piccola perla arroccata sulle nostre alture e, come tanti comuni più interni, soffre di quella carenza di servizi, come ad esempio l’assenza di una banca, che la politica ha il dovere di riportare anche nelle città meno popolate. Anche nelle aree interne. E a proposito di spopolamento Cropalati ha ben accolto la mia proposta di legge a tutela della natalità perché, in Calabria, facciamo sempre meno figli non per scelta, ma per tutta una serie di condizioni socioeconomiche che costringono le coppie a posticipare il momento del concepimento finché poi, raggiunta la stabilità lavorativa, questo desiderio non si riesce più a coronare".

"La presenza della consigliera regionale Rosellina Madeo nel circolo di Cropalati – ha commentato il segretario Fabrizio Grilli – vuole essere la migliore risposta di partecipazione attiva tra cittadini, iscritti, rappresentanti di partito e persone elette nelle Istituzioni, per ricucire quel legame tra politica ed elettori fondamentale per la tutela della nostra democrazia".

"A tu per tu – chiosa la Consigliera regionale Rosellina Madeo – traduce pienamente il mio modo di fare politica, improntato alla dialettica e allo scambio di idee affinché la politica riporti al centro le esigenze delle persone e torni a rielaborare soluzioni concrete".