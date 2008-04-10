di ANTONIO IAPICHINO - La cosentina Loredana Giannicola è il nuovo direttore generale dell'Ufficio scolastico della Calabria. La dottoressa Giannicola e' stata dirigente scolastico e ha guidato anche l'Atp, (Ufficio scolastico provinciale di Cosenza). Alla neo Dg dell'Usr calabrese sono giunte numerose attestazioni di stima. Fra gli altri, a esternare il proprio pensiero, attraverso una nota stampa, anche l'Uciim Calabria, guidata dalla presidente regionale, Mirella Pacifico. "Nelle ore che precedono la nascita di Colui che ha cambiato il corso della storia, in un’atmosfera di gaudio e di autentica gioia, l’Uciim Calabria" - si legge nella nota - formula le più vive congratulazioni alla dottoressa Loredana Giannicola, per la sua nomina a Direttore Generale dell’USsr Calabria". Gli stessi referenti del Consiglio regionale dell'Uciim, a nome dei propri iscritti, evidenzia come la dottoressa Giannicola sia una "dirigente illuminata, competente, che unisce alla profonda conoscenza della scuola, calabrese e non, quel tratto di umanità che fa la differenza e che caratterizza una persona autentica. La dottoressa Giannicola è, sicuramente, la persona giusta per tale incarico.

A lei, quindi - conclude l'Uciim Calabria - formuliamo auspici carissimi di buon lavoro, nella certezza che se tanto c'è da fare, tanto e bene sarà fatto per un nuovo umanesimo della scuola calabrese".