“Le lingue vanno vissute”: così Jean M. Jemenez, coordinatrice del Corso di studi in Mediazione Linguistica dell'UniCal nell'accogliere gli studenti e i docenti dell'ISS Lucrezia della Valle accompagnati dalla Dirigente dell'Istituto Rossana Perri per il convegno “Il cinese, una lingua di carattere”, svoltosi, presso l’Aula Ventura del Cubo 18 B dell’Università della Calabria. La lingua cinese come ponte tra culture, opportunità formative e scenari professionali globali: è stato questo il cuore dell’iniziativa, promossa dall’UniCal in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Lucrezia della Valle” che ha offerto un’importante occasione di divulgazione e orientamento, mettendo al centro il valore strategico dello studio della lingua cinese nel mondo contemporaneo, tra formazione accademica, dialogo interculturale e nuove prospettive professionali. Protagoniste dell’evento sono state le classi dell’indirizzo linguistico dell’ISS “Lucrezia della Valle”, coinvolte in un’esperienza diretta di confronto con l’ambiente universitario e con un percorso di studio sempre più rilevante nel contesto internazionale che progetta e a breve promuoverà le certificazioni proprio nella lingua Cinese. Laboratori, approfondimenti, musica: il convegno ha rappresentato un momento di crescita e di stimolo per gli studenti che hanno scelto un percorso di studi liceali di indirizzo linguistico con l'opzione in cinese, una lingua complessa, affascinante, ma anche ricca di opportunità e che si apre a prospettive lavorative nuove. All'incontro hanno partecipato la dirigente dell'ISS Lucrezia della Valle Rossana Perri, Rocco Servidio, delegato all'Orientamento in ingresso dell'UniCal, Jean M. Jimenez, coordinatrice del Corso di Studi in mediazione Linguistica e referente del progetto Pot UniSco, Susie Caruso delegata all'Internazionalizzazione dell'UniCal, Francesca Cerenzia, referente Indirizzo Linguisto opzione Cinese dell'ISS Lucrezia della Valle, Domenico Barbuto, esercitatore in lingua cinese/mandarino e docente di Antropologia del Turismo dell'UNiCal, Dario Giacalone e Ethel De Gaetano, docenti di Lingua e conversazione cinese presso l'ISS Lucrezia della Valle e il Capialbi di Vibo. L’appuntamento si inserisce nel più ampio impegno dell’Università della Calabria nella promozione delle lingue e delle competenze interculturali, rafforzando il dialogo tra scuola e università e contribuendo alla formazione di cittadini e professionisti aperti al mondo e alle sfide della globalizzazione.