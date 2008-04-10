Un altro passo concreto nel percorso di rafforzamento delle infrastrutture rurali a servizio del mondo agricolo. È stata firmata la convenzione per l’adeguamento e l’ampliamento della strada rurale Mileo–Cummaruso, un intervento atteso e strategico per le aziende agricole, vitivinicole e olivicole che operano in una delle aree produttive più importanti del territorio comunale.

È quanto fa sapere il Sindaco Renzo Russo sottolineando l’importanza di un intervento strategico per sostenere l’impresa agricola. Le strade rurali non sono opere marginali – aggiunge – ma infrastrutture essenziali per chi produce qualità, per chi continua a investire nel nostro territorio. Da sempre l’Amministrazione comunale riserva attenzione concreta a ciò che serve davvero alle imprese agricole: accessibilità, sicurezza, funzionalità.

L’intervento sulla Mileo–Cummaruso rientra in una visione più ampia di sostegno alle filiere agricole locali, in particolare a quelle vitivinicole e olivicole, che rappresentano un presidio economico, paesaggistico e identitario per Saracena. Migliorare la viabilità rurale significa ridurre disagi, facilitare il trasporto dei prodotti, garantire continuità al lavoro quotidiano delle aziende e rendere più competitivo l’intero comparto. Ogni infrastruttura utile – prosegue il Primo cittadino – è una scelta politica precisa: significa stare dalla parte di chi produce, di chi resiste, di chi genera valore nelle aree interne.

Nel segno della trasparenza e della partecipazione, l’Amministrazione comunale ha già convocato un incontro pubblico con i proprietari dei terreni e le aziende agricole interessate, in programma per il prossimo martedì (23 dicembre) alle ore 16.30. Sarà l’occasione per illustrare nel dettaglio il progetto, condividere tempi e modalità di realizzazione e accompagnare il territorio verso l’avvio concreto dei lavori. Il confronto diretto con chi vive e lavora queste strade – conclude Renzo Russo – è parte integrante del nostro modo di amministrare: i progetti si costruiscono insieme, ascoltando e spiegando, passo dopo passo.

Con la firma della convenzione, la strada Mileo–Cummaruso entra ufficialmente nella fase operativa, confermando l’impegno dell’Esecutivo civico nel rafforzare la rete delle infrastrutture rurali come leva di sviluppo, coesione e futuro per la comunità.