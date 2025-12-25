L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione “Mediterraneo”, partner del progetto PNRR “Ri_AbitareMorano”, presenta due nuovi percorsi formativi finalizzati al consolidamento delle competenze in ambito turistico-ricettivo.
Le attività rientrano nelle linee d’intervento 4 e 5 del progetto PNRR redatto dall’architetto Rosanna Anele e finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma NewGenerationEU.
I due moduli, completamente gratuiti e aperti a tutti, senza necessità di prerequisiti, si configurano come opportunità sia per esperti del settore turistico desiderosi di acquisire strumenti moderni votati alla valorizzazione del territorio e all’innovazione delle strutture, sia per chi intenda assimilare conoscenze spendibili nel mondo del lavoro.
Vediamo, nello specifico, in cosa consistono e come si articolano le due proposte.
Corso 1: “Social Media per il turismo: strategie di comunicazione per valorizzare il borgo”.
Si comincia il 10 gennaio 2026 e si prosegue fino al 7 marzo, in modalità mista (in presenza e a distanza). Il pacchetto fornisce le basi per elaborare un’efficace promozione territoriale mediante i social. I partecipanti impareranno a identificare i tratti identitari della località, trasformarli in narrazione efficace, selezionare le piattaforme digitali più appropriate e definire piani strategici.
Il corso è tenuto da Sabrina Sicari, direttrice della Scuola Ospitalità, e dal grafico e comunicatore visivo Sergio Molinari.
Corso 2: “Rivoluziona la tua struttura ricettiva: il metodo del Change Management”.
Si parte il 13 gennaio 2026 e si termina il 12 marzo, sempre in modalità integrata. Attraverso sistemi di gestione del cambiamento, i frequentanti apprenderanno come guidare il personale, ottimizzare i reparti, migliorare l’esperienza dell’ospite e aumentare la redditività.
Le lezioni saranno impartite da Sabrina Sicari e dal manager Francesco Gentile.
"Si stratta – afferma il sindaco Mario Donadio – di due masterclass che incarnano perfettamente lo spirito di “Ri_AbitareMorano”, il quale gravita intorno alla convinzione di voler investire sulle persone per rilanciare il patrimonio culturale e giovarsi delle molteplici potenzialità in esso contenute. Offriamo a cittadini e operatori approcci pratici e contemporanei per fare della nostra comunità un modello di accoglienza intelligente. Invito tutti a cogliere questa occasione di crescita professionale e collettiva".
Entrambe le iniziative si svolgeranno nel complesso conventuale San Bernardino da Siena. Le iscrizioni sono obbligatorie e possono essere effettuate tramite i seguenti link dedicati:
Corso Social Media: https://shorturl.at/Jx3ti
Corso Change Management: https://shorturl.at/OjA4l
Per ulteriori dettagli: https://shorturl.at/p4oOD, oppure contattare il n. 3453574735 o scrivere una e-mail all’indirizzo: moranoinformazione@gmail.com
