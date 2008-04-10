Non un semplice concerto, ma un vero e proprio spettacolo, come l’Orchestra Sinfonica Brutia e il suo direttore artistico Francesco Perri hanno ormai abituato il pubblico da alcuni anni, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno: appuntamento il 1° gennaio 2026, alle ore 18.15, al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza con “Vertigo: Il Sud è Magia”.

In questa produzione originale, scritta e diretta dal Maestro Francesco Perri, l’Orchestra Sinfonica Brutia accompagna il pubblico in un viaggio sensoriale e immersivo tra riti, miti e la potente eredità musicale del Meridione.

«Vertigo significa vertigine. L'obiettivo – spiega il Maestro Perri – è innescare nel pubblico una profonda sensazione di smarrimento e meraviglia, un'immersione totale nella potenza arcaica e sublime del Meridione, Pur restando fermi in teatro si avrà un'illusoria sensazione di movimento dello spazio intorno a sé o del proprio corpo». Il pubblico viene così travolto da una circolarità che attraversa e fonde tutte le arti, coinvolgendolo in un’esperienza totalizzante.

Vertigo disorienta e affascina, fino al punto di perdersi. La musica si intreccia con danza e poesia, creando un flusso ininterrotto di espressioni: sul palco il poeta Daniel Cundari, il cantante polistrumentista Roberto Bozzo affiancato da Gabriele Albanese con i suoi strumenti etnici. E ancora, le voci di Carlotta Costabile, Aurora Elia e Claudia Ferrari, il violino solista di Pasquale Allegretti Gravina e la chitarra battente di Alessandro Santacaterina. Alla magia del Sud danno forma visiva le coreografie di Tania De Cicco, che si esibirà insieme a Rosa Aquila, ai ballerini di pizzica Loredana Brogni ed Enzo Santacroce, e ai tummarini di Tessano.

Cuore pulsante del progetto è il profondo omaggio al lavoro pionieristico di due figure fondamentali per la riscoperta del patrimonio culturale meridionale: Roberto De Simone, scomparso nel 2025, ed Ernesto de Martino. L'Orchestra Sinfonica Brutia si fa erede ideale di un impegno creativo, riproponendo al pubblico la ricchezza delle tradizioni e delle espressioni musicali del Sud. De Martino, con la sua ricerca etnologica sui riti magici e sul tarantismo, e De Simone, che ha riportato in vita la potenza drammaturgica e musicale di quel patrimonio, offrono la bussola per questo viaggio sonoro che recupera voci e suoni originali della Calabria e delle regioni del Mezzogiorno.

“Vertigo: Il Sud è Magia” non è solo un augurio per il nuovo anno – assicura il maestro Perri -, ma un’affermazione potente: la riscoperta delle radici, la fusione tra storia e tecnologia, e l’energia della musica sono la chiave per dare voce al cuore battente del Mediterraneo.