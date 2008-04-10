Grande successo di pubblico e grandi emozioni nel segno dell'appello per la pace in nome di San Francesco hanno caratterizzato l'atteso evento della prima edizione de "Sotto il cielo di Frate Francesco - Premio San Francesco di Paola - 2025". Un progetto nato da un desiderio del fashion designer Claudio Greco, direttore artistico per l’occasione, e realizzato grazie alla straordinaria sensibilità dei frati. Nel Salone Conferenze del Santuario di San Francesco di Paola la serata è stata aperta dall'apprezzatissima esibizione del Soprano Cesira Frangella. Al termine è salita sul palco la moderatrice della serata, il volto noto di Raidue, la giornalista Marzia Roncacci che ha ringraziato i Frati invitando sul palco Frate Antonio Bottino, Superiore del Convento. Un sentito saluto anche a Padre Domenico Crupi, Vicario del Santuario e all'Amministrazione comunale di Paola, al Sindaco Roberto Perrotta assente per impegni istituzionali.

A rappresentare l'Amministrazione il Vicesindaco, Marianna Saragò.

Dopo i saluti sul palco Michele Affidato, maestro orafo e creatore del Premio San Francesco di Paola.Al via, quindi, con la consegna del prestigioso Premio.La dott.ssa Lella Golfo, Presidente della Fondazione Bellisario, premiata da Padre Domenico Crupi, Vicario del Santuario San Francesco di Paola.Il Dott. Cesare Spanò, imprenditore, premiato da Katya Risotto, assessore al turismo del Comune di Paola.Segue il primo intermezzo - spettacolo con la cantautrice calabrese, Januaria Carito, ex allieva della scuola di "Amici".Si continua con la premiazione con il Premio alla memoria per il Maestro Carlo Rambaldi. A ritirare il Premio il dott. Giuseppe Lombardi, Direttore esecutivo e VicePresidente della Fondazione Rambaldi.Premio San Francesco di Paola consegnato ai fratelli Binetti, imprenditori.Segue l'esibizione della scuola di ballo "Dancing Club" con la coreografia di Lia Molinaro.Si ritorna alla premiazione con la dott.ssa Gemma Gesualdi, Presidente dell'Associazione Brutium e con il dott. Tommaso Greco, giovane imprenditore di successo.Si alterna una seconda esibizione della soprano Cesira Frangella e, in seguito, la giornalista Marzia Roncacci annuncia il Premio al dott. Alfonso Samengo, Vicedirettore Tg2. A consegnare il premio al ViceDirettore Tg2 il capo redattore del Tgr Calabria, Riccardo Giacoia.Premio San Francesco di Paola al dott. Francesco Cicione, Presidente Antopan e al dott. Walter Pellegrini, editore della storica "Luigi Pellegrini Editori".Altro momento emozionante della fantastica serata la consegna del Premio al dott. Santo Versace, con la proiezione di un video.Premio ritirato da Raffaele Del Monaco, responsabile delle relazioni strategiche.Premio consegnato a Roberto Gallo, imprenditore e patron del Riva Restaurant & Loung Bar e al Dott. Antonello Colosimo, presidente della Corte dei Conti.Infine il Premio consegnato a Sergio Mazzuca, noto imprenditore nel campo della gioielleria.Molto seguita la Sfilata curata dal Fashion designer Claudio Greco, Direttore artistico dell'evento. Sfilata improntata sul tema della Pace e sul messaggio d'amore universale di San Francesco.E fortemente emozionante l'esibizione teatrale del giovane attore Giovan Battista Odoardi, grande talento calabrese, che ha interpretato con passione il messaggio di speranza e di fratellanza universale di San Francesco.Un grande messaggio di speranza e di amore "Sotto il cielo di frate Francesco", un messaggio quanto mai attuale e vitale per un Mondo dilaniato da guerre e sofferenza.A conclusione dell'evento si è tenuto un aperitivo nei saloni prospicenti al Salone Conferenze e nello stesso si è potuto gustare la rinomata cucina del Riva Restaurant & Lounge Bar e l'arte pasticciera del Maestro Massimiliano Tagliaferri.