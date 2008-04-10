Un momento significativo per ribadire il valore delle donne, la loro voce, il loro ruolo nella società, con il dichiarato proposito di promuovere una cultura fondata sul rispetto, sull’uguaglianza e sul riconoscimento del contributo femminile nei diversi ambiti nei quali le loro competenze si estrinsecano, al fine di favorire un dialogo aperto e costruttivo per contrastare le differenze di genere ancora presenti e per sostenere un percorso di crescita condiviso. Mosso da questi obiettivi il CIF (Centro Italiano Femminile, sezione di Cosenza) ha promosso, a Palazzo dei Bruzi, insieme all'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, un significativo incontro dal titolo “Il primato delle donne: valorizzare il ruolo femminile e superare le diseguaglianze di genere”. L’occasione ha segnato anche il passaggio di consegne, per l’apertura del nuovo anno sociale del CIF cosentino, tra la Past president Paola Ambrosio e la nuova presidente, Anna Florio che ha assunto le redini in città dell’antico sodalizio. “Il lavoro che svolgono le associazioni e ancor di più le donne nella nostra città e nella società – ha detto il Sindaco Franz Caruso, lieto di partecipare all’incontro - è fondamentale per la crescita di tutti quanti noi. Le premiate di questa sera sono tutte amiche che conosco da tanto tempo – ha aggiunto Franz Caruso – e non può che farmi piacere la scelta che è stata fatta dal CIF, in ragione dell’impegno che ognuna di loro ha messo nelle proprie attività. La nutrita partecipazione – ha aggiunto il primo cittadino - è segno che le organizzatrici, Paola Ambrosio ed Anna Florio, hanno visto giusto perché hanno saputo cogliere l’importanza che la donna riveste nella società e in ogni ruolo che ricopre, nell’istituzione che rappresenta, in ogni servizio che svolge e in ogni attività che caratterizza il suo operato. Sono contento – ha detto ancora Franz Caruso - perché nel mio staff sono circondato da donne. Del resto quando ho indicato la dottoressa Virginia Milano (tra le premiate) per ricoprire il ruolo importante e delicato di segretario generale del Comune di Cosenza, peraltro da prima donna in questa funzione, è stata una mia scelta che ho ritenuto di annunciare subito perché motivata dalle qualità e dalla professionalità che rappresenta, non solo perché ha una carriera alle spalle, ma perché donna capace. Sono, pertanto, molto consapevole del ruolo che le donne svolgono nella vita di tutti i giorni, anche perché ancora oggi, nel terzo millennio, non è facile per la donna coniugare le responsabilità del ruolo nella società con quelle che hanno all’interno della famiglia. Le donne sono il motore della vita, perché hanno una marcia in più e sono più tenaci di noi uomini”. Queste le donne che hanno ricevuto il riconoscimento del CIF e dell’Amministrazione comunale (una clessidra che simboleggia la pazienza delle aspettative e l’urgenza del futuro e che trasforma il tempo in opportunità e storia): Eva Catizone, prima e finora unica donna eletta sindaco della città di Cosenza; Ornella Nucci, prima donna Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza; Angela Riccetti, dirigente dell’Azienda Sanitaria Provinciale e Ambasciatrice Rosa della Komen; Loredana De Franco, attuale Presidente del Tribunale di Cosenza; Agata Mollica, attuale Presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Cosenza, Giusy Ferrucci, Presidente di Sezione Penale dell’ufficio GIP?GUP del Tribunale di Cosenza; Franca Melfi, medico e pioniera mondiale della chirurgia robotica; Virginia Milano, Segretario Generale del Comune di Cosenza; Jole Santelli, premio alla memoria come prima Presidente donna della Regione Calabria (il riconoscimento è stato ritirato dalle sorelle Paola e Roberta Santelli); Rita Pisano, altro premio alla memoria che ricorda una delle prime amministratrici della nostra regione, dirigente di partito e consigliere comunale di Cosenza, protagonista delle lotte per l'emancipazione della donna subito dopo il dopoguerra e Sindaco di Pedace. All’incontro, presente in sala anche la parlamentare Simona Loizzo, ha preso parte anche Don Mauro Fratucci, delegato dell'Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, Mons.Giovanni Checchinato e assistente spirituale provinciale del CIF. La past president del CIF di Cosenza Paola Ambrosio ha ricordato i suoi 8 anni alla guida del sodalizio, ricchi di impegno e responsabilità, ma anche di crescita e di condivisione. La neo presidente Anna Florio ha sottolineato che l’iniziativa ha avuto lo scopo di “celebrare non solo l’eccellenza, ma identifica la storia che le nostre donne stanno scrivendo o hanno scritto nella città di Cosenza. Siamo qui – ha aggiunto - per celebrare donne che per la prima volta hanno raggiunto ruoli apicali nella nostra città, ma non in quanto donne, ma perché il loro successo rappresenta un punto di svolta per la società. Noi del CIF consideriamo tutto questo l’apertura della strada verso quella che riteniamo sia la vera meritocrazia. Ogni donna premiata è la prova tangibile che il suo successo non conosce e non deve conoscere distinzioni di genere. La pari opportunità non è solo una questione di giustizia sociale, ma il motore più potente dello sviluppo”.