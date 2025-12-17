La Giunta comunale, su proposta del sindaco Gianpaolo Iacobini, ha approvato la partecipazione all’Avviso pubblico emanato dalla Regione Calabria per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti. La misura è rivolta ai Comuni per la realizzazione di progetti di economia circolare nell’ambito dell’Azione 2.6.1. “Azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti”, Obiettivo specifico: “RSO2.6. Promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)”, nell’ambito della “Priorità: 2. Una Calabria resiliente e sostenibile”, del Programma Regionale FESR 2021- 2027 della Regione Calabria.

L’avviso si sviluppa in quattro linee di finanziamento coerenti con le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti urbani individuate in: “Infrastrutture per la lotta allo spreco alimentare: hub e empori solidali”, “Infrastrutture per la prevenzione dei rifiuti: Centri del Riuso”, “Riduzione della produzione dei rifiuti plastici”, “Infrastrutture per la cattura dei rifiuti galleggianti nei corsi d’acqua”.

L’Ente sibarita parteciperà con due progetti. In forma autonoma, alla linea di finanziamento 3 “Riduzione della produzione dei rifiuti plastici”, la quale fornisce un contributo economico ai Comuni che progettano l’acquisto di attrezzature funzionali alla riduzione della produzione dei rifiuti negli spazi adibiti alla fruizione pubblica nonché negli edifici pubblici comunali (mense scolastiche comunali, mense comunali, piscine, musei, biblioteche, teatri, centri sportivi, scuole, sedi uffici comunali, etc..), al fine di prevenire la produzione dei rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti plastici, in particolare attraverso la riduzione dell’utilizzo della plastica monouso, per il quale è stato chiesto un contributo di 30mila euro per installare una serie di distributori di acqua nelle scuole evitando così l’utilizzo di bottiglie di plastica e la relativa produzione di rifiuti.

Mentre alla linea 4 “Infrastrutture per la cattura dei rifiuti galleggianti nei corsi d’acqua”, la quale eroga un contributo economico ai Comuni per l’acquisto e l’installazione di sistemi di raccolta dei rifiuti galleggianti, al fine di contrastare il fenomeno del littering e dell’accumulo indiscriminato dei rifiuti, in particolare plastiche e microplastiche, nei corsi d’acqua, prevenendo la produzione dei rifiuti marini, parteciperà in forma aggregata d’intesa col Comune di Corigliano Rossano con l’obiettivo di installare una apposita infrastruttura per la cattura dei rifiuti galleggianti sul Crati da sempre vessato da questa problematica. È urgente e improcrastinabile, infatti, affrontare in modo strutturale l’annoso problema dei rifiuti galleggianti sull’asta fluviale che separa i due centri ionici. Non si tratta solo di una questione ambientale, ma di decoro, salute pubblica e rispetto del territorio. Un intervento che ben si sposerebbe con un altro intervento in corso di programmazione e realizzazione che riguarda la messa in sicurezza degli argini del Fiume affrontato proprio nei giorni scorsi in Municipio nel corso di una riunione tra i tecnici regionali e l’amministrazione comunale.