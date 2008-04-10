I cuochi contadini, insieme agli agricoltori di tutta Italia, festeggiano l’iscrizione della cucina italiana tra i patrimoni immateriali dell’Unesco, un riconoscimento che affonda le sue radici nella tradizione culinaria delle campagne e nella ricchezza dei mille piatti regionali. Lo annunciano Coldiretti e Campagna Amica in occasione del via libera del Comitato riunito a Nuova Delhi, celebrato con un video #ÈUnesco diffuso sui canali istituzionali e affidato agli interpreti più autentici della nostra identità gastronomica: i cuochi contadini, ripresi mentre preparano ricette che raccontano la storia agricola del Paese.

“Il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio Immateriale dell’Umanità è un traguardo che valorizza il nostro Paese premiando anche il lavoro quotidiano delle aziende agricole calabresi”, dichiara Franco Aceto, presidente di Coldiretti Calabria, evidenziando inoltre che “le nostre produzioni, spesso legate a varietà uniche e a competenze tramandate nel tempo, rappresentano una componente essenziale di quel patrimonio culturale che l’UNESCO ha voluto tutelare. Questo risultato rafforza il nostro impegno nella difesa della distintività delle filiere agricole, perché la forza della cucina italiana nasce dalla trasparenza, dalla qualità e dall’identità dei territori. La Calabria, con la sua biodiversità e le sue eccellenze, continuerà a dare un contributo significativo e determinante a questo percorso.”

Secondo un’indagine Coldiretti/Censis il 94% degli italiani ritiene che il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell’Unesco sia un’opportunità di sviluppo per l’economia italiana e per l’Italia in generale. L’iscrizione Unesco dà alla nostra cucina quel che si è conquistata sul campo da tempo, con una sorta di certificazione di alto profilo di cui non potranno che beneficiare filiera e territori coinvolti. La cucina italiana vale oggi nel mondo ben 251 miliardi di euro, con una crescita del +5% rispetto all’anno precedente, secondo l’analisi Coldiretti su dati Deloitte Foodservice Market Monitor 2025. I soli Stati Uniti e Cina rappresentano insieme oltre il 65% dei consumi globali per la cucina italiana.