Questo evento invita le nuove generazioni a sfidare l’impossibile e a trovare la forza interiore per superare ogni ostacolo evocando la passione per la vita che è più forte del destino. È, questo, il messaggio con il quale si è aperto, sulle note di Ti insegnerò a volare, la canzone di Roberto Vecchioni e Francesco Guccini dedicata ad Alex Zanardi ed ispirata alla sua straordinaria forza di volontà nel superare l'incidente del 2001, l’evento DANCE NO LIMITS promosso da I Figli della Luna che, nei giorni scorsi, ha raccolto nel Palaeventi di Via Candiano, allo scalo di Rossano, più di 2000 presenze; co-protagonisti di un autentico e straordinario spettacolo di danza, arte, atletica ed inclusione, apprezzato anche dal Ministro alle disabilità Alessandra Locatelli che ha voluto ribadire il suo compiacimento con un messaggio letto nel corso della serata.

UN ALTRO RISULTATO TRA I TANTI COLLEZIONATI IN 15 ANNI DI ATTIVITÀ

Per il Presidente della Cooperativa sociale I Figli della Luna, Lorenzo Notaristefano, la vicepresidente Marilena Prezzo, la consigliera Francesca Prezzo e le socie Antonella Celestino, Dora e Margherita Quadro, il successo di pubblico e di adesioni registrato in quest’ultima occasione è uno dei più belli ed emozionanti risultati tra i tanti collezionati in questi primi 15 anni di attività al fianco delle famiglie che vivono nel quotidiano la disabilità.

LUISELLA FRUMENTO E CHIARA BRUZZESE, IL TALENTO OLTRE LA DISABILITÀ

A presentare la serata è stato Umberto Gaudino, ballerino professionista e volto amatissimo di Amici che si è esibito anche in una speciale coreografia. Hanno fatto registrare applausi e standing ovation le esibizioni degli atleti dell’ASD Semplicemente Danza Luisella Frumento, ballerina non vedente e Giovanni Gottardi e Chiara Bruzzese, ballerina che danza in carrozzina. Il pubblico ha assistito, emozionato, a diversi momenti ed esibizioni che hanno mostrato il talento autentico degli atleti nonostante la disabilità.

APPLAUSI SPECIALI PER I RAGAZZI DEL CENTRO DIURNO IL SORRISO

Guidati dal maestro Paolo Marincolo sono stati proprio i ragazzi del Centro Diurno Il Sorriso ad inaugurare la serie di esibizioni dell’evento. I Figli della Luna colgono l’occasione per ringraziare Antonino Scagliola, Presidente Comitato Paralimpico italiano, Tino Scopelliti, Presidente Coni - Comitato Regionale Calabria, Mattia Pacenza, Presidente Comitato regionale Fidesm Calabria e Laura Lunetta, Presidente Federale di Fidesm per l’attenzione e la disponibilità dimostrata patrocinando l’evento.

ASSOCIAZIONI, CHIESA ED ISTITUZIONI AD EVENTO FIGLI LUNA

Tra gli altri presenti sugli spalti occupati in ogni centimetro quadrato del Palaeventi c’erano anche l’assessore comunale alle politiche sociali Marinella Grillo che, complimentandosi con il sodalizio per l’importante azione sociale messa in campo in questi anni, rappresentando ormai un punto di riferimento per l’intero territorio, ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale; Martino Rizzo dell’Asp di Cosenza, Don Pino Straface e Don Agostino Stasi per l’Arcidiocesi.

STRAFACE: CON FIGLI DELLA LUNA NO LIMITI MA PUNTI DI PARTENZA

Ciò che questa realtà fa e rappresenta, in modo limpido – è il messaggio che l’assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface ha rivolto a I Figli della Luna - sintetizza molte delle cose che la Regione Calabria continua a sostenere e mettere in campo: luoghi in cui il limite non è un confine ma un punto di partenza, in cui la fragilità diventa forza condivisa, in cui ogni persona può esprimere ciò che è, senza mediazioni e senza paure.

IL PLAUSO DEL MINISTRO LOCATELLI

Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento per il lavoro che la Cooperativa I Figli della Luna porta avanti da anni – ha detto il Ministro Locatelli – offrendo spazi di crescita, laboratori, attività quotidiane e occasioni pubbliche di sensibilizzazione che contribuiscono a costruire comunità più aperte, attente e inclusive. Il vostro impegno – ha chiosato – testimonia quanto sia importante continuare a investire sui talenti, sulle capacità e sui percorsi di autonomia di ogni persona.

DA CORIGLIANO-ROSSANO AD ACRI, UN ESERCITO DI BALLERINI PER L’INCLUSIONE

Da Corigliano-Rossano e Acri. Erano, questi, i territori di provenienza delle scuola di danza che hanno risposto presente all’invito de I Figli della Luna e che hanno impreziosito la serata con le loro performance: All Dance di Antonella Bruno, Art Dance (Be Funcky Crew) di Domenico De Pasquale, il Centro Studi Danza Margherita, la Dance Academy School di Paolo Marincolo, Dance for Life, Eurolira Dance Corigliano di Converso Francesco, Le Voci del Cuore di Graziella e Annateresa Veneziano, la New Olimpica Dance - Mariapaola Aiello & Stefano Covello, la Scuola Internazionale di danza di Carmen Biscardi, Sturdust di Teresa Risafi, The Center Ballet di Ilaria Cava, Top team Dance di Giorgio Graziano.