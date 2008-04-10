C’è una Calabria sorprendente e incantevole che non si legge nei libri e non si vede nei telegiornali.

È una Calabria fatta di storie, ricordi, profumi che arrivano dalla cucina della nonna, di ulivi che resistono al vento e di radici che rimangono vive anche quando si vive lontani.

È proprio questa Calabria genuina e sincera ad essere protagonista della terza edizione di “La Calabria Attraverso i Racconti”, il Forum che ogni anno mette insieme persone, esperienze e sapori per riscoprire il volto più autentico della regione.

Come nelle precedenti edizioni, l’appuntamento si rinnoverà domenica 21 dicembre nella storica località crotonese di Cirò Marina.

Quest’anno il tema è dedicato all’Olio Extravergine d’Oliva, il nostro oro verde: un prodotto che non è solo un ingrediente, ma una storia millenaria fatta di mani che raccolgono, di famiglie che tramandano, di paesaggi che parlano.

Un abbraccio tra passato e presente, dove il Forum è un invito a rallentare, ad ascoltare, a lasciarsi guidare dalle voci di chi conosce la Calabria nelle sue profondità: studiosi, archeologi, chef, giornalisti, calabresi che vivono nel mondo e che portano con sé la nostalgia di una terra amata.

Durante la giornata si alterneranno racconti, riflessioni, aneddoti e visioni di futuro.

Non si parlerà solo di storia o gastronomia, ma di identità, di appartenenza, di quella forza discreta che la Calabria nasconde e che chi la ama sa riconoscere subito.

Un’esperienza singolare nel suo genere, che nutre nel senso più vero, con gli chef dell’Associazione “I Pittagorici” che accompagneranno i presenti in un percorso gastronomico che non è soltanto cibo, ma pura emozione.

Ogni piatto racconterà un pezzo di territorio, un’usanza, un ricordo, un gesto antico.

Sarà come sfogliare un album di famiglia, ma a tavola.

“La Calabria Attraverso i Racconti” non è un evento da spettatori.

È un luogo d’incontro.

Un momento in cui ci si riconosce, ci si ascolta e ci si riavvicina alle proprie origini.

È pensato per chi vive qui, per chi è lontano, per chi vorrebbe tornare e per chi non ha mai smesso di sentirsi calabrese, anche dall’altra parte del mondo.

Il 21 dicembre sarà una giornata speciale: intensa, ricca di voci, di profumi, di emozioni.

Una giornata che farà bene all’anima, oltre che al palato.

La Calabria ha tanto da raccontare, lascia che te lo racconti dal vivo.