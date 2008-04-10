C’è una Calabria sorprendente e incantevole che non si legge nei libri e non si vede nei telegiornali.
È una Calabria fatta di storie, ricordi, profumi che arrivano dalla cucina della nonna, di ulivi che resistono al vento e di radici che rimangono vive anche quando si vive lontani.
È proprio questa Calabria genuina e sincera ad essere protagonista della terza edizione di “La Calabria Attraverso i Racconti”, il Forum che ogni anno mette insieme persone, esperienze e sapori per riscoprire il volto più autentico della regione.
Come nelle precedenti edizioni, l’appuntamento si rinnoverà domenica 21 dicembre nella storica località crotonese di Cirò Marina.
Quest’anno il tema è dedicato all’Olio Extravergine d’Oliva, il nostro oro verde: un prodotto che non è solo un ingrediente, ma una storia millenaria fatta di mani che raccolgono, di famiglie che tramandano, di paesaggi che parlano.
Un abbraccio tra passato e presente, dove il Forum è un invito a rallentare, ad ascoltare, a lasciarsi guidare dalle voci di chi conosce la Calabria nelle sue profondità: studiosi, archeologi, chef, giornalisti, calabresi che vivono nel mondo e che portano con sé la nostalgia di una terra amata.
Durante la giornata si alterneranno racconti, riflessioni, aneddoti e visioni di futuro.
Non si parlerà solo di storia o gastronomia, ma di identità, di appartenenza, di quella forza discreta che la Calabria nasconde e che chi la ama sa riconoscere subito.
Un’esperienza singolare nel suo genere, che nutre nel senso più vero, con gli chef dell’Associazione “I Pittagorici” che accompagneranno i presenti in un percorso gastronomico che non è soltanto cibo, ma pura emozione.
Ogni piatto racconterà un pezzo di territorio, un’usanza, un ricordo, un gesto antico.
Sarà come sfogliare un album di famiglia, ma a tavola.
“La Calabria Attraverso i Racconti” non è un evento da spettatori.
È un luogo d’incontro.
Un momento in cui ci si riconosce, ci si ascolta e ci si riavvicina alle proprie origini.
È pensato per chi vive qui, per chi è lontano, per chi vorrebbe tornare e per chi non ha mai smesso di sentirsi calabrese, anche dall’altra parte del mondo.
Il 21 dicembre sarà una giornata speciale: intensa, ricca di voci, di profumi, di emozioni.
Una giornata che farà bene all’anima, oltre che al palato.
La Calabria ha tanto da raccontare, lascia che te lo racconti dal vivo.
di Redazione | 14/12/2025
Testata Giornalistica - Registrazione Tribunale di Rossano N° 01/08 del 10-04-2008 - Nessun contenuto può essere riprodotto senza l'autorizzazione dell'editore.
Copyright © 2008 - 2025 Ionio Notizie. Tutti i diritti riservati - Via Nazionale, Mirto Crosia (CS) - P.IVA: 02768320786 - Realizzato da CV Solutions
Ogni forma di collaborazione con questo quotidiano on line è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita - E-mail: direttore@ionionotizie.it