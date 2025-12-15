Una mattinata dedicata alla formazione, all’incontro e soprattutto all’integrazione. È quella vissuta da un gruppo di studenti migranti impegnati nello studio della lingua italiana presso la sede crotonese della Società Dante Alighieri, protagonisti di un’iniziativa che ha unito conoscenza tecnica e accoglienza umana.

L’attività rientra nel percorso avviato grazie all’intesa tra Ance Crotone e il Comitato di Crotone della Dante Alighieri: un accordo che, al di là della collaborazione istituzionale, mira a creare reali opportunità di inclusione per chi sta costruendo in Calabria un nuovo pezzo della propria vita.

La giornata si è aperta negli uffici di Ance Crotone, dove gli studenti sono stati accolti dal direttore e dai funzionari dell’associazione. Con loro, i tecnici dell’Ente Edile Formazione e Sicurezza di Catanzaro–Crotone–Vibo Valentia, che hanno offerto un primo orientamento sul lavoro nelle imprese edili: un settore che, più di molti altri, richiede competenze, attenzione e soprattutto una chiara consapevolezza delle norme di sicurezza. Attraverso video, slide e spiegazioni dettagliate, i partecipanti hanno potuto conoscere i principi fondamentali della prevenzione e le dinamiche quotidiane di un cantiere.

La seconda parte della mattinata ha rappresentato il momento più atteso e coinvolgente: la visita a un cantiere di una delle imprese associate ad Ance. Qui i tecnici dell’Ente Edile hanno guidato il gruppo attraverso gli spazi di lavoro, mostrando concretamente le diverse tipologie di rischio e rispondendo alle numerose domande dei presenti.

Il dialogo si è fatto ancora più ricco grazie alla presenza di profili diversi: tra gli studenti, infatti, anche un architetto proveniente dall’Iraq, che ha condiviso curiosità e punti di vista professionali, rendendo il confronto ancora più stimolante.

Per molti dei ragazzi, l’esperienza ha rappresentato un primo contatto diretto con il mondo del lavoro italiano e con un settore – quello dell’edilizia – che offre sbocchi significativi a chi desidera intraprendere un percorso stabile e qualificato. L’interesse dimostrato, l’attenzione e l’entusiasmo con cui hanno seguito ogni passaggio della visita sono stati il segno più chiaro del valore di iniziative come questa.

Ance Crotone e la “Dante Alighieri” hanno confermato l’intenzione di proseguire insieme su questa strada. L’obiettivo è continuare a costruire percorsi formativi capaci non solo di fornire competenze tecniche, ma anche di rafforzare il senso di appartenenza, la fiducia e la possibilità di integrazione lavorativa per chi arriva da lontano e trova nella città un nuovo punto di partenza.

Un piccolo tassello, ma importante, nel mosaico dell’inclusione: perché crescere insieme significa condividere conoscenze, creare occasioni e aprire porte.