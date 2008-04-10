Su iniziativa di Emanuela Pascuzzi, docente di sociologia dell’Università della Calabria, si è tenuta una lezione aperta sul tema “Socializzazione e longevità: progettare connessioni tra generazioni”, presso l’aula Solano. Sono stati coinvolti gli anziani del circolo Auser di Rende e i giovani studenti del corso di laurea in Scienze dell’Educazione, in un’esperienza di condivisione di conoscenze e competenze, sperimentando un modo nuovo di stare in un’aula e di vivere la formazione come uno scambio intergenerazionale. L’Auser ha presentato mission e attività. Un incontro molto intenso, anche emotivamente, che ci ha messo tutti nella condizione di superare la mancanza di connessione tra giovani e anziani che si è perduta nel tempo, soffocata da numerosi stereotipi culturali.