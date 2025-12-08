Nell’ambito della V edizione del Belgian Italian Jazz Festival, il 10 dicembre presso il Teatro dell’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, sarà proiettato il docufilm “Navigando con le vele dei sogni”, scritto e diretto dal musicista e regista Angelo Gregorio.
Girato a Cariati, in Calabria, presso la Lega Navale Italiana – Sezione di Cariati, il documentario racconta una giornata di mare e di musica, attraverso gli occhi dei bambini della scuola vela, dei loro istruttori e della comunità locale. Un viaggio intimo che intreccia jazz, educazione e sostenibilità, mettendo in luce il valore formativo e sociale della vela come strumento di crescita, autonomia e rispetto per l’ambiente.
La proiezione del film, patrocinato dalla Lega Navale Italiana Nazionale, dal Comune di Cariati, dall’Istituto Comprensivo di Cariati e dall’Associazione Calabresi in Europa, restituisce la forza di un sogno collettivo nato dal mare e capace di unire generazioni e linguaggi diversi. Quest’ultima, realtà senza scopo di lucro radicata a Bruxelles e dedicata alla promozione della cultura e dell’identità calabrese nel contesto europeo, sostiene il progetto riconoscendone l’importanza educativa e il valore di promozione del territorio.
Come ha dichiarato Francesco Cufari, presidente della Lega Navale Italiana di Cariati: “la nostra scuola vela e? nata da un sogno che mio padre mi ha trasmesso: quello di educare i giovani al rispetto del mare e dei suoi valori. Questo docufilm racconta proprio questo sogno che continua a soffiare tra le nostre vele, ogni giorno, grazie all’impegno dei bambini, delle famiglie e di tutta la comunità.”
A queste parole si unisce il messaggio del Vicepresidente, Nicola Sero, che sottolinea l’importanza di questo riconoscimento internazionale: “questo progetto racconta una Calabria che educa, che include e che guarda al futuro con speranza, attraverso i valori dello sport, della cultura e della creatività. Vedere la nostra comunità rappresentata in un festival europeo e? motivo di orgoglio per tutti i cariatesi.”
La proiezione, in lingua italiana con sottotitoli in inglese, aprirà la serata tematica dedicata all’elemento acqua, simbolo universale di equilibrio e trasformazione. Saranno presenti a Bruxelles una delegazione della Lega Navale Italiana di Cariati e alcuni dei giovani protagonisti del film, che porteranno la loro testimonianza diretta sul significato educativo e comunitario della scuola vela. L’evento si inserisce in una serata che unisce arte, musica e sensibilizzazione ambientale: dopo la proiezione, il pubblico potrà assistere ai concerti A Single Drop of Water Seaside Jazz e The Jazz Sailor Concerto Immersivo, due progetti che approfondiscono, ciascuno a suo modo, il legame tra mare, jazz e sostenibilità.
Con “Navigando con le vele dei sogni”, la Calabria diventa ancora una volta protagonista al centro dell’Europa: un esempio concreto di come le piccole realtà locali possano parlare un linguaggio universale, quello dell’educazione, della bellezza e del rispetto per la natura.
di Redazione | 08/12/2025
