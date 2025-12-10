La città di Trebisacce si appresta a diventare casa per tutti gli appassionati di fumetto, letteratura illustrata e cultura pop: dal 12 al 14 dicembre la cittadina ionica ospiterà la prima edizione del 3BeeComicS – Festival della Letteratura disegnata.

Organizzata dal Comune di Trebisacce e forte della direzione artistica dell’Associazione L’Arte delle Nuvole, presieduta dal giornalista Andrea Mazzotta, la manifestazione si pone come obiettivo di creare uno spazio culturale stimolante ed evocativo per tutti coloro che amano il fumetto e le sue mille declinazioni, diramazioni e contaminazioni, a partire dagli Anime, fino al mondo dei Games, passando per i libri di illustrazione.

Il Comune di Trebisacce, che ha saputo intercettare attraverso una progettualità innovativa e ambiziosa un finanziamento della Regione Calabria destinato alla promozione della cultura e del turismo, ha ritenuto importante creare un appuntamento unico del suo genere sulla costa ionica, il quale possa fungere da attrattore per tutti coloro che amano immergersi in un mondo ricco di sollecitazioni e contaminazioni culturali, traendo ispirazione dai grandi Festival di fumetto italiani, con i quali si è venuto a creare un intenso dialogo teso ad un clima di profonda collaborazione.

In questo clima il Comune di Trebisacce è fiero di annunciare per il percorso del 3BeeComicS la partnership con Lucca Comics and Games, uno dei più importanti festival al mondo dedicato alla cultura pop!

Il Festival ospiterà una mostra di tavole e disegni del Maestro Bruno Brindisi, disegnatore di Tex e Dylan Dog, che sarà ospite dell’evento durante i giorni del Festival e illustrerà il proprio percorso creativo al fianco dei celebri personaggi pubblicati dalla Sergio Bonelli Editore.

Brindisi ha disegnato il manifesto della kermesse, che ritrae un cowboy giungere nel centro storico di Trebisacce, simbolo del linguaggio fumetto che invade le strade della cittadina.

Il Festival ospiterà diversi panel e autori ed esperti di fumetto, giunti da tutta Italia per celebrare l’arte sequenziale.

Venerdì 12 dicembre, alle 18.00, le porte dell’Antica Fornace di Trebisacce, sede dell’evento, si spalancheranno per ospitare un incontro dal titolo “Il Viaggio del Fumetto tra orizzonti e frontiere”, durante il quale interverranno autori e critici della nona arte. Sarà occasione per riflettere sull’importanza di questo ancestrale linguaggio sul quotidiano e sulla realtà, sia sotto il profilo culturale che sociale.

Sabato mattina, un primo panel che vedrà studenti e docenti delle scuole del territorio protagonisti si incentrerà sul fenomeno dell’Hikikomori, disturbo sociale caratterizzato dall'isolamento volontario in casa per lunghi periodi, mesi o anni. L’argomento verrà affrontato da Sara Mignolli, autrice, con Alessandro Locati del fumetto Hikikomori – Il re escluso, edito da Feltrinelli Comics. All’incontro darà il suo importante contribuito Massimiliano Ciotola, esperto di fumetto, animazione giapponese e giornalista in forza al sito MoviePlayer.it.

Nel pomeriggio di sabato 13 dicembre si susseguiranno una serie di panel con protagonisti autori del calibro di Bruno Brindisi, Vincenzo Filosa, fumettista tra i massimi esperti europei di manga, Enzo Rizzi, creatore del personaggio di Heavy Bone e autorità nel campo della musica rock e metal, palcoscenico su cui la sua creatura di carta muove i propri passi.

Domenica mattina sarà dedicata al mondo dei più piccoli, con un workshop a cura Gabriele Templorini e Francesca Mallamaci, autori che sapranno trasportare gli artisti e fumettisti in erba nel magico mondo della creatività.

Seguirà un incontro pensato per genitori e appassionati di letteratura per ragazzi, a cura di Daniela Valente, autrice e Direttrice editoriale della casa editrice Coccole Books. L'incontro intende offrire alcuni strumenti utili per orientarsi nel vasto panorama dell’editoria per ragazzi e suggerire strategie teoriche e pratiche per avvicinare i bambini alla lettura.

Domenica pomeriggio nuovi panel: il primo avrà per protagonista Wally Pain, alias Luana Belsito, autrice di Corpi e 30 Anni, editi entrambi da Feltrinelli Comics, e il secondo Marco Grandinetti, editore di Green Moon Comics e autore, insieme a Ernesto Carbonetti, di Marcel, thriller storico legato al mondo dell’arte culinaria. Non mancheranno gli amatissimi momenti dedicati agli sketch e ai disegni che i tanti autori presenti dedicheranno ai loro fan, l’esposizione di mirabilie legate al mondo del fumetto e dei personaggi disegnati da Bruno Brindisi, e tante altre sollecitazioni e stimoli per chi ama il mondo del fumetto.

Tutte le novità e gli appuntamenti verranno annunciati con ritmo incalzante sui social dedicati all’evento 3BeeComicS.

“La città di Trebisacce – ha dichiarato il sindaco Franco Mundo – racchiude in sé un’anima ambiziosa, proiettata verso il futuro, ma in grado di leggere con attenzione il presente. Raccontare la nostra realtà attraverso il linguaggio fumetto e rendere la nostra cittadina una meta turistica per i tanti appassionati, è un’occasione inedita, sperimentale per le nostre coordinate geografiche, per costruire nuovi marcatori culturali, attrattori che sappiano parlare alle passioni di tantissimi amanti di un’arte che ci ha saputo incantare tutti nel nostro percorso di crescita culturale. Voglio ringraziare la delegata alla Cultura, la Prof.ssa Fatima Ruggio, per l’impegno che ha riversato in questo progetto, complesso ma estremamente affascinante”.