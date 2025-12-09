Si è svolta, nella sede del Consiglio regionale della Calabria, la terza edizione del Conciliaweb Day, l’iniziativa annuale dedicata alla tutela dei diritti nel settore delle comunicazioni elettroniche e organizzata dal Corecom Calabria con il patrocinio dell’Agcom.

La Giornata del Conciliaweb nasce da un’idea del Corecom Calabria – composto dal Presidente Fulvio Scarpino, dal Consigliere Segretario Pasquale Petrolo e dal Vicepresidente avv. Mario Mazza – un’intuizione divenuta patrimonio condiviso a livello nazionale e divenuta, nel tempo, uno dei momenti più significativi del dibattito pubblico sulla tutela digitale dei cittadini.

L’incontro, moderato dal Consigliere Segretario Pasquale Petrolo, ha ripreso sin dall’avvio il tema centrale del convegno: la necessità di coniugare digitalizzazione, prossimità istituzionale e tutela effettiva dell’utenza, temi che il Corecom Calabria ha posto con forza e continuità al centro del dibattito nazionale.

In apertura, la Presidente del Coordinamento nazionale dei Corecom, Carola Barbato, ha espresso apprezzamento per la qualità organizzativa dell’evento e per il ruolo di riferimento che il Corecom Calabria sta assumendo nel panorama nazionale. Ha sottolineato come il Conciliaweb Day rappresenti l’impegno condiviso di tutti i Corecom d’Italia, un appuntamento che pone al centro i diritti dei cittadini e il presidio delle tutele nel delicato ambito delle comunicazioni elettroniche, ambito che investe capillarmente la vita sociale ed economica del Paese.

Parole che hanno restituito la misura di un lavoro che, spesso silenzioso, segna però il confine tra l’abbandono e la protezione, tra la solitudine del cittadino e la presenza vigile delle istituzioni.

È seguito l’intervento dell’avv. Mario Mazza, Vicepresidente del Corecom Calabria, che ha richiamato la centralità della Carta dei Servizi come impegno formale e sostanziale verso l’utenza, uno strumento che consente di mantenere e monitorare standard di qualità elevati. Mazza ha insistito sul binomio fondamentale tra prossimità e digitalizzazione, evidenziando come la qualità del servizio derivi dalla capacità di integrare la tecnologia con un’assistenza territoriale adeguata.

Ha ricordato le difficoltà di molti Comuni calabresi nel fornire supporto digitale ai cittadini, ma ha anche evidenziato il ruolo che la Regione Calabria potrà svolgere attraverso iniziative divulgative e interventi mirati a rafforzare la rete di facilitazione sul territorio. Il Corecom – ha ribadito – continuerà a collaborare con le amministrazioni locali per ridurre le barriere digitali e rendere i diritti più accessibili.

In queste parole si è avvertita la volontà di un’istituzione che non osserva da lontano, ma scende nel vivo delle necessità quotidiane, riconoscendo che la tecnologia è strumento solo se qualcuno accompagna chi non ne conosce il linguaggio.

Un momento particolarmente significativo è stato dedicato alla commemorazione dell’avv. Rosario Carnevale, introdotta dal dott. Maurizio Priolo, Direttore del Corecom Calabria. Priolo ha ricordato Carnevale come un artigiano del diritto, capace di unire rigore giuridico e sensibilità umana, e di interpretare la conciliazione non come una mera procedura, ma come un incontro tra persone, uno spazio di ascolto e di ricomposizione.

Il ricordo, intenso e sentito, ha riportato al centro del dibattito il valore umano della tutela e il ruolo etico delle istituzioni di garanzia. In quel momento, il Conciliaweb Day è apparso non solo come un evento, ma come una comunità che riconosce il dovere morale di proteggere chi rischia di restare ai margini.

L’incontro è proseguito con una dimostrazione pratica della piattaforma Conciliaweb, curata dai dipendenti del Corecom Rita Cotroneo e Salvatore Muraca. Attraverso una spiegazione puntuale e chiara, i due funzionari hanno illustrato l’intero percorso della procedura di conciliazione, mostrando come l’interfaccia digitale sia stata progettata per essere semplice, accessibile e alla portata di tutti, anche delle fasce di utenza meno esperte.

È sembrato, in quel momento, che la tecnologia potesse assumere un volto umano, capace di farsi ponte e non barriera.

Il rappresentante dell’AGCOM, ing. Arturo Ragozini, ha portato un contributo di merito fondamentale, presentando dati aggiornati sugli effetti della digitalizzazione nel sistema delle conciliazioni. Ha evidenziato l’efficienza del modello nazionale di gestione delle controversie, il progressivo abbattimento dei tempi di definizione, l’entità degli indennizzi riconosciuti ai cittadini e la funzione para giurisdizionale dei Corecom, che operano come presidi di tutela rapida, gratuita e accessibile.

Ha rivolto un riconoscimento ufficiale al Corecom Calabria, che si conferma tra i territori più virtuosi per capacità organizzativa, trasparenza e affidabilità dei servizi erogati. Dai dati emerge inoltre un elemento particolarmente significativo: la Calabria si conferma una regione non litigiosa, con un tasso di conflittualità tra i più contenuti d’Italia e una forte fiducia degli utenti nei meccanismi di conciliazione.

In queste cifre si intravede una narrazione diversa e spesso taciuta della regione: quella di una comunità che cerca soluzioni, non conflitti.

Su questi aspetti si è soffermato anche l’intervento del dott. Andrea Campiglia, in rappresentanza dell’Ordine dei Commercialisti, che ha suggerito di proseguire con sempre maggiore convinzione sulla strada della diffusione dei servizi del Corecom, auspicando una maggiore collaborazione tra istituzioni, professioni e territorio.

Le conclusioni dell’incontro sono state affidate all’avvocato Rosario Infantino, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, che ha richiamato le sfide poste dall’evoluzione tecnologica e il rischio che essa superi la capacità delle persone di comprenderla e governarla. Infantino ha ricordato che il calo delle controversie giudiziali è un dato ormai consolidato, dovuto anche ai costi elevati del ricorso alla giustizia, e che mediazione e conciliazione costituiscono oggi non solo un’opportunità, ma una necessità per la professione forense e per la tutela effettiva dei cittadini.

Ha concluso ribadendo il ruolo degli avvocati, dei Corecom e delle istituzioni di garanzia come presidi di consapevolezza, equilibrio e accompagnamento.

L’iniziativa si è chiusa con i ringraziamenti rivolti dal Consigliere Segretario Pasquale Petrolo e dal Vicepresidente avv. Mario Mazza alle istituzioni, agli Ordini professionali, ai partecipanti e al pubblico, confermando il ruolo del Corecom Calabria come presidio regionale di diritti, trasparenza, qualità dei servizi e inclusione digitale.

È grazie al Corecom Calabria che la Giornata del Conciliaweb è divenuta un appuntamento nazionale riconosciuto, una voce limpida nel panorama della tutela dei cittadini e un esempio concreto di come le istituzioni possano essere, insieme, ferme e vicine. I contenuti dell'evento saranno resi disponibili sui social ufficiali del Corecom Calabria.