Al via “Costruiamo opportunità”, un importante progetto innovativo finanziato col Fondo per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità per l’Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Cosenza, l’unico in tutta la Regione. Lo annuncia il Sindaco Franz Caruso, esprimendo soddisfazione per l'avvio del progetto “che, ancora una volta, mostra come il Comune di Cosenza, capofila dell'Ambito, abbia attenzione verso le persone fragili e con disabilità, attivando quegli strumenti messi a disposizione per dare risposte concrete in direzione del loro inserimento nel mondo del lavoro, attraverso la partecipazione a tirocini formativi retribuiti”. I destinatari del progetto, tutti con invalidità al 100% soprattutto di tipo intellettivo, ma con abilità residue che consentono l’iscrizione al collocamento mirato, sono 22. Gli interventi, frutto di co-progettazione tra l’ente gestore risultato vincitore dell’avviso pubblico, “Gli altri siamo noi odv”, qualificata associazione del territorio, e il Comune, capo ambito, di Cosenza, prevede due momenti della durata di sei mesi ciascuno. In una prima fase saranno coinvolti i primi 16 beneficiari in graduatoria con un momento di accoglienza e prima valutazione delle condizioni di partenza alla quale seguiranno alcune attività formative di tipo teorico- pratico che consentiranno ai destinatari del progetto di affacciarsi a diversi settori produttivi. L'obiettivo è quello di consentirgli di scoprire le attitudini, e sulla base dell’esperienza, poter accedere a un processo di autovalutazione e quindi di orientamento consapevole. Alla fine di questo periodo saranno selezionati 6 beneficiari che avranno acquisito competenze utili all’inserimento in ambiente lavorativo e che svolgeranno un tirocinio formativo retribuito in azienda. I restanti beneficiari, assieme agli altri soggetti, idonei in graduatoria, continueranno il percorso formativo, anche attraverso esperienze in azienda, in modo che le loro competenze si incrementino e possano facilitare, anche dopo la conclusione del progetto, l’ingresso del mondo del lavoro supportati dal SILDI (Servizio di Inserimento Lavorativo per Disabili Intellettivi) dell'ASP di Cosenza, gestito dal soggetto affidatario del progetto. “Sono grato – ha concluso il Sindaco Franz Caruso – all'assessore al welfare, Veronica Buffone, e al settore welfare del Comune per il lavoro che stanno portando avanti ed anche questo nuovo progetto destinato alle persone con disabilità è l'ulteriore conferma di un'Amministrazione attenta ai bisogni, alle difficoltà e alle esigenze di chi è meno fortunato”.