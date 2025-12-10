We're sorry but our site requires JavaScript.

 

Ionio Notizie
Santa Severina (Crotone) - Santa Severina presenta il progetto 'Il borgo del castello e dei musei'

Nella sala consiliare di Santa Severina Si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto “Il Borgo del Castello e dei Musei – Santa Severina’, finanziato con 1,5 milioni di euro dal Fondo di Sviluppo e Coesione nell’ambito dell’avviso pubblico “Progetto Strategico per la Valorizzazione dei Borghi della Calabria e il Potenziamento dell’Offerta Turistica e Culturale’. All’incontro sono intervenuti il vicesindaco di Santa Severina Pietro Vigna, il sindaco di Caccuri Luigi Quintieri, il sindaco di Castelsilano Francesco Durante, l’ingegner Domenico Renzo (RUP), l’ingegner Carlo Consoli (progettista), Margherita Lettieri per l’associazione Vivavisione APS e la project manager Anna Infante.


di Redazione | 10/12/2025

A TREBISACCE ARRIVA IL 3BEECOMICS - FESTIVAL DEL FUMETTO E DELLA LETTERATURA DISEGNATA

Cosenza, 10/12/2025
di Redazione

Associazione Matrangolo a Roma firma protocollo con Legacoop

Cosenza, 10/12/2025
di Redazione

