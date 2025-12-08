Il sindaco di Cassano All’Ionio, Gianpaolo Iacobini, a nome dell’intera Amministrazione comunale, esprime le più vive congratulazioni agli studenti, ai docenti, al dirigente scolastico e a tutto il personale del Liceo classico “Erodoto di Thurii” per l’eccezionale risultato ottenuto nella classifica Eduscopio 2025 della Fondazione Agnelli.

Con un indice FGA pari a 69.32, l’Erodoto conquista il primo posto tra i Licei Classici del territorio, il secondo in tutta la Calabria, superando istituti di lunga e consolidata tradizione.

Ottimo anche il punteggio raggiunto tra gli istituti tecnici dall’indirizzo economico dell’Erodoto che si conferma tra i migliori, con un indice che supera i 55 punti. Un risultato che dice molto sul lavoro complessivo dell’istituto cassanese, non solo nel Classico ma anche nei percorsi tecnici.

“Traguardi di assoluto prestigio – dichiarano il Sindaco Iacobini e l’Assessore con delega all’Istruzione Teresa Lanza complimentandosi su tutti con la dirigente dell’Erodoto, Anna Liporace – che premiano l’impegno quotidiano della comunità scolastica, la qualità della didattica e la dedizione alla formazione dei nostri giovani. Come Amministrazione continueremo a collaborare con tutte le istituzioni scolastiche del territorio, sostenendo il loro lavoro con azioni concrete, perché siamo convinti che l’istruzione sia il fondamento di una società più giusta, consapevole e proiettata al futuro".

