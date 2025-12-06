La Sibaritide fa rete e si promuove in tv. È stato accolto con grande successo lo spot promozionale “È Sybaris - Terre di Luce”, firmato dal talentuoso regista calabrese Giacomo Triglia e promosso dal GAL della Sibaritide. Lo spot, trasmesso sui canali Rai, non è solo una vetrina turistica, ma il volto dinamico del progetto di Cooperazione Interterritoriale “Sybaris Terre di Incanto Rete dei Musei d’Impresa” - Misura 19.3 del PSR Calabria 2014/2022.

Il video di Triglia, per la sua capacità di catturare la luce unica, racconta la storia millenaria e l'autenticità della Sibaritide e si inserisce perfettamente nella strategia del GAL di valorizzare il patrimonio culturale d’impresa come leva per lo sviluppo territoriale.

Il progetto “Rete dei Musei d’Impresa” mira infatti a: creare un circuito integrato tra i musei aziendali della Sibaritide e della Calabria, trasformando le storie del "saper fare" locale (dall'agroalimentare alla manifattura) in attrattori culturali e turistici; potenziare l’offerta turistica destagionalizzata, proponendo un turismo esperienziale legato all'identità produttiva e artigianale del territorio; mettere in luce le eccellenze imprenditoriali come luoghi vivi di memoria, innovazione e formazione.

"La diffusione in RAI dello spot 'È Sybaris - Terre di Luce' è un tassello fondamentale del nostro impegno sulla Rete dei Musei d’Impresa." ha dichiarato Antonio Pomillo, Presidente del GAL della Sibaritide - "Abbiamo voluto un prodotto audiovisivo di alta qualità per dimostrare che la Sibaritide è un connubio indissolubile tra archeologia e mare e anche una terra di imprenditoria storica e innovativa. I musei d’impresa, come il Museo della Liquirizia Amarelli, sono le nostre nuove 'Cattedrali del Saper Fare', e lo spot di Giacomo Triglia ne è l'inquadratura perfetta."

Il regista Giacomo Triglia, già noto per la sua sensibilità nel raccontare le radici calabresi, ha saputo cogliere il legame tra paesaggio, storia e cultura d'impresa.

La sua opera funge da invito visivo a esplorare il territorio attraverso i suoi molteplici strati: dalle vestigia di Sybaris al dinamismo delle aziende che hanno fatto la storia economica della regione.

Il successo in Rai consolida la validità del progetto, spingendo la Sibaritide a farsi conoscere a livello nazionale come destinazione di turismo culturale, storico ed esperienziale integrato.