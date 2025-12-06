"Ha preso servizio la dottoressa Valeria Lojelo, funzionario specialista economico-statistico assegnato al nostro Ente nell’ambito del concorso nazionale CAPCoe. La sua assunzione a tempo pieno e indeterminato è stata formalizzata dagli uffici e già pienamente operativa nelle sue funzioni". Con l’arrivo della nuova funzionaria - sottolinea il Sindaco Renzo Russo - si consolida un percorso che in questi anni ha visto crescere la macchina amministrativa come mai prima d’ora. Una struttura più forte – sottolinea - rende una comunità più forte perché significa più capacità progettuale, più servizi, più opportunità. Con l’ingresso della dottoressa Lojelo, salgono a sette le nuove unità assunte dall’Amministrazione comunale negli ultimi anni, a cui si aggiunge la stabilizzazione degli ex LSU-LPU e il percorso avviato per stabilizzare due tirocinanti di inclusione sociale (TIS). Un investimento in capitale umano – precisa ancora il Primo cittadino - che non riguarda solo i numeri, ma il modello di Comune che si sta costruendo: una struttura capace di programmare, intercettare risorse, dare continuità alle politiche pubbliche e rispondere con maggiore efficacia ai bisogni della cittadinanza. La nuova funzionaria sarà impegnata nelle attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati con i fondi della Politica di Coesione europea, contribuendo alla capacità del Comune di accelerare progetti, cantieri e servizi. Saracena – continua il Sindaco – ha davanti anni decisivi. Rafforzare l’area tecnica significa dotarsi degli strumenti giusti per affrontare sfide complesse, dal PNRR alle politiche di coesione 2021-2027. La dottoressa Lojelo – conclude Russo - porta competenze nuove, entusiasmo e responsabilità.