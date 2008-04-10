We're sorry but our site requires JavaScript.

 

La città di  Cosenza ha  rinnovato  l’appuntamento  con la "Cosenza corri green", alla sua seconda edizione,  organizzata  con la consueta accuratezza dall'Asd "Cosenza K42"  con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Fidal, federazione regionale Calabria.  Alla  gara competitiva  è stata affiancata la “passeggiata del benessere”,  una corsa a passo libero non competitiva di 2 km. Il percorso di gara si è snodato nei consueti 10 chilometri; partenza da Piazza Carratelli  attraversando  poi molti luoghi suggestivi della città, tra tutti il ponte Calatrava, Viale Mancini, Piazza Mancini, Viale Trieste. L’arrivo nuovamente in Piazza Carratelli. Testimonial della manifestazione Maurizio Leone, mezzofondista della Nazionale Italiana e  Luca Ursano, medaglia d'argento ai  campionati italiani assoluti 10.000 metri. Ha vinto l’assoluto maschile  Luca Ursano  dell'Asd “Atletica Casone Noceto”, alle sue spalle  Andrea Pranno dell'Asd ”Cosenza K42” e al terzo posto Silvio Licastro, sempre dell'Asd ”Cosenza K42”. Al femminile vittoria nell’assoluto di Sabrina Gioberti della ASD “Kos Running” di San Pietro In Guarano; al secondo posto  Roberta Alfano  anch’ella  appartenente alla “Kos Running” e al terzo posto Maria Gabriella Bartoletti dell'Asd “Cosenza K42”. Per l’Athlos Mirto Crosia il suo master Francesco Arcuri. Una gara condotta con la consueta generosità che lo contraddistingue, premiata con un brillante 12° posto nella categoria MM 40. 


di Redazione | 06/12/2025

