Nel parco “Peppino Impastato” di Lametia Terme si è svolta la prima edizione del “Trofeo Calabria”, manifestazione regionale di corsa su strada organizzata dall'Asd “Libertas atletico Lametia” in calendario Fidal Calabria. Una gara aperta a diverse categorie, vale a dire, Esordienti / Ragazzi / Cadetti / Allievi / Assoluti / Seniores / Master, snodantesi su un percorso di 3 Km. Ha vinto la gara Mirko Elia dell'Asd “Hobby Marathon Catanzaro ”. L’Athlos Mirto Crosia ha partecipato con il suo senior Pierluigi Iapichino che, nonostante i suoi impegni professionali, grazie alla passione che nutre per la corsa, ha concluso la gara in buona posizione nella Categoria S/M,.