We're sorry but our site requires JavaScript.

 

Ionio Notizie
Home Arte e dintorni Cultura Eventi & Notizie Generica La verde età Medicina e tecnologia #mercolediconletizia Orientarsi oggi Poesie al vento Politica Scuola/Università Sociale Sport Storia Vangelo senza frontiere
Riccardo Abossida (natalizio 2024 + 25)
Gioielleria Kreusa (natalizio 2024 + 25)
Elettroflotta (natalizio 2024
IonioNotizie per la tua pubblicità

Crosia (Cosenza) - Atletica, Pierluigi Iapichino a Lamezia per il 1° 'Trofeo Calabria'

Nel parco  “Peppino Impastato” di Lametia Terme si è svolta la prima edizione del “Trofeo Calabria”, manifestazione regionale di corsa su strada organizzata dall'Asd “Libertas atletico Lametia” in calendario Fidal Calabria. Una gara aperta a diverse categorie, vale a dire, Esordienti / Ragazzi / Cadetti / Allievi / Assoluti / Seniores  / Master, snodantesi  su un percorso di 3 Km. Ha vinto la gara Mirko Elia dell'Asd “Hobby Marathon Catanzaro ”. L’Athlos Mirto Crosia ha partecipato con il suo senior Pierluigi Iapichino che, nonostante i suoi impegni professionali, grazie alla  passione che nutre per la corsa, ha concluso la gara in buona posizione nella Categoria S/M,.


di Redazione | 05/12/2025

Pubblicità

Servizi studio di sociologia Spazio pubblicitario disponibile vendesi tavolo da disegno studio sociologia

Testata Giornalistica - Registrazione Tribunale di Rossano N° 01/08 del 10-04-2008 - Nessun contenuto può essere riprodotto senza l'autorizzazione dell'editore.

Copyright © 2008 - 2025 Ionio Notizie. Tutti i diritti riservati - Via Nazionale, Mirto Crosia (CS) - P.IVA: 02768320786 - Realizzato da CV Solutions

Ogni forma di collaborazione con questo quotidiano on line è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita - E-mail: direttore@ionionotizie.it