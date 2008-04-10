Taranto teatro della “ Due mari marathon”, gara podistica di rilevanza internazionale per la città alla quale è stato conferito il titolo di “European city of sport 2025”. Gara organizzata dall'Asd “Nuova atletica Taranto” con il supporto della Regione Puglia e con il patrocinio del Comune di Taranto e dei “Giochi del Mediterraneo”. Ritorna così a Taranto , dopo quasi un secolo di assenza, la maratona ! Simbolo di valorizzazione del territorio, di aggregazione e di Sport ai massimi livelli! A testimonianza di ciò, la decisione del comune di Taranto di supportare la Fondazione Telethon per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare nella 27^ staffetta a Udine, di pari data, creando così una forma di gemellaggio tra le due città. Alla gara competitiva è stata affiancata una non competitiva di 6 km. Grande partecipazione di atleti provenienti da tutta l’Italia, con tre diverse tipologie di gare previste: la maratona classica, la maratona a staffetta nella formula 2X21 e maratona a staffetta 4X10,5. Più di 400 i staffettisti e circa 600 i maratoneti per un totale, compresa la non competitiva, di 1100 partecipanti ! Un grande successo! Ha tagliato il traguardo vincitore Pierpaolo Pio Bovenzi dell'Asd “Asi Polisportiva Bellona”; al secondo posto assoluto uno strepitoso Paolo Audia della Asd “Jure Sport” di San Giovanni In Fiore. La prestazione di Paolo Audia è di assoluto prestigio sportivo e di grande rilievo umano, per un atleta che con enorme passione ed al prezzo di tanti sacrifici regala sempre agli appassionati della corsa grandi emozioni! A chiudere il podio ancora la “Jure Sport” con Anton Prokopchuk . Al femminile vittoria di Sofia Belvedere “Runcard”, al secondo posto Angela Tenerelli della ASD “Murgia Marathon Santeramo” e a chiudere il podio Barbara Cimmarusti della Asd “Grottini Team Recanati”. A causa della concomitanza di più gare l’Athlos Mirto Crosia ha partecipato con il solo suo presidente, Andrea Ponzi, che l'ha omaggiata con un'altrettanta eclatante prestazione di considerevole valore sportivo, imponendosi nella 21X2, in coppia con Giuseppe Filice della ASD “Kos Running”, con un eccellente terzo posto assoluto! Inizia così alla grande l’avvicinamento della giovane Athlos Mirto Crosia alle maratone, la più prestigiosa formula nel mondo delle gare podistiche, preludio per un'ulteriore crescita e stimolo per altri prestigiosi risultati.