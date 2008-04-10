“Ho vissuto un’emozione straordinaria assistendo al concerto “Eroi, Sogni e Leggende. Le colonne sonore di Hollywood”, che ha rappresentato un viaggio travolgente nella grande Musica da film, interpretato magistralmente dall’Orchestra Sinfonica Brutia”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso, che prosegue: “ E’ stata una serata indimenticabile, resa ancora più speciale dall’energia e dal talento dei nostri musicisti, protagonisti assoluti di un successo che riempie d’orgoglio tutta la città. Lo confesso: l’emozione è doppia. Non solo come Presidente dell’Orchestra, ma soprattutto come Sindaco di Cosenza. Considero l’Orchestra Sinfonica Brutia la mia prima “creatura”, un progetto in cui ho creduto sin dal primo giorno del mio mandato e che, con tenacia e determinazione, insieme al Maestro Perri, abbiamo trasformato in una splendida realtà culturale”. Franz Caruso, che ricorda le complesse procedure portate avanti per l’istituzione dell’Orchestra Sinfonica Brutia avvenuta nel 2022, ne sottolinea il successo straordinario “ottenuto – ha aggiunto - in poco tempo grazie alle scelte dell’Amministrazione Comunale. Riconosciuta rapidamente dal Ministero della Cultura come Istituzione Concertistico Orchestrale (I.C.O.), è oggi una realtà che ha saputo varcare i confini della Calabria distinguendosi per la sua versatilità, dinamicità ed un’offerta culturale capace di spaziare dalla musica classica al contemporaneo, dal pop al jazz. La nostra OSB rappresenta un esempio virtuoso di "impresa culturale" che crea lavoro, progresso sociale e indotto economico sul territorio, offrendo importanti opportunità di lavoro e, soprattutto, di crescita professionale, soprattutto, per giovani musicisti. Abbiamo così raggiunto l'obiettivo che ci siamo prefissati sin dalla sua istituzione: creare un'istituzione musicale stabile per valorizzare i talenti locali capace di essere motore di sviluppo culturale per Cosenza e la Calabria tutta”.