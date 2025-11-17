Si è tenuta presso un albergo di Rende, la conferenza stampa di presentazione della due giorni “Sport e Solidarietà” organizzata da Pirossigeno Cosenza con il patrocinio di UNICEF Italia e del Comune di Rende. All’incontro, erano presenti il consigliere del Comune di Rende, Federico Belvedere, la segretaria del Comitato provinciale Unicef di Cosenza, Ida Mancuso, e il vicepresidente di Pirossigeno Cosenza, Gaetano Piro. Un saluto istituzionale e un plauso all’iniziativa sono arrivati anche da Pierpaolo Iantorno, assessore ai Lavori pubblici e al Patrimonio del Comune di Rende.

Gli interventi istituzionali

Ida Mancuso (UNICEF Cosenza) ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Questa collaborazione con la Pirossigeno Cosenza è preziosa perché ci permette di creare una sinergia forte con una comunità appassionata di sport, offrendo alle persone la consapevolezza che anche attraverso lo sport si può promuovere solidarietà. Lo sport è un veicolo potentissimo: unisce, coinvolge, emoziona, e può diventare un mezzo concreto per sostenere i valori che UNICEF porta avanti ogni giorno. Per noi è fondamentale far conoscere le nostre attività, dalla raccolta fondi alla diffusione delle informazioni sui progetti UNICEF Italia. Attraverso iniziative condivise possiamo raccontare cosa facciamo nel mondo per i bambini che vivono in difficoltà».

Federico Belvedere (consigliere del Comune di Rende) ha evidenziato l’impegno dell’Amministrazione: «Il Comune di Rende ha concesso con grande tempestività il patrocinio e l’uso del suo logo. La nostra amministrazione crede profondamente nello sport, soprattutto in quello giovanile. In un territorio come la Calabria, dove la pratica sportiva è purtroppo meno diffusa rispetto ad altre regioni, riteniamo fondamentale sostenere tutte le iniziative che possano invertire questo trend. Il progetto promosso dalla Pirossigeno ci ha colpito proprio per la sua capacità di coinvolgere i giovani, di creare comunità e di valorizzare il territorio attraverso lo sport».

Gaetano Piro (vicepresidente della Pirossigeno Cosenza) ha raccontato l’evoluzione della società: «La Pirossigeno Cosenza sta vivendo una crescita importante dal punto di vista sociale. Stiamo acquisendo sempre più consapevolezza di essere diventati una vera comunità sportiva, capace di unire sotto un’unica identità due splendide discipline come il futsal e il basket. Siamo molto sensibili ai progetti che mettono al centro i giovani e gli adolescenti, ed è per questo che abbiamo creato ‘We Play for You’ il nostro progetto che guarda con attenzione al sociale e cerca di dare supporto alle organizzazioni del terzo settore. Oggi questo percorso si arricchisce ulteriormente grazie alla collaborazione con un’organizzazione prestigiosa come UNICEF».

L’evento: 21 e 22 novembre al PalaPirossigeno

La due giorni si svolgerà nel bellissimo PalaPirossigeno di Villaggio Europa a Rende con il seguente programma:

Venerdì 21 novembre 2025 – ore 20.30

PalaPirossigeno (Villaggio Europa) – Rende (CS)

Campionato Serie A Futsal

Pirossigeno Cosenza vs Came Treviso

Sabato 22 novembre 2025 – ore 17.00

PalaPirossigeno (Villaggio Europa) – Rende (CS)

Campionato Serie DR1 Basket

Pirossigeno Cosenza vs Bagnara Basket

Le squadre di Pirossigeno scenderanno in campo con maglie celebrative realizzate appositamente per l’evento con il logo Unicef, che saranno successivamente messe in vendita e il cui ricavato sarà interamente devoluto a sostegno dei progetti dell’organizzazione per i diritti dell’infanzia.

Durante gli eventi sarà allestito uno spazio UNICEF con banchetto informativo e solidale, dove i volontari del Comitato provinciale di Cosenza potranno illustrare le attività dell’organizzazione e raccogliere fondi.