In occasione del congresso regionale, tenutosi a Lamezia Terme, la sindaca di San Fili, Linda Cribari, è stata eletta nel Consiglio dell'Uncem Calabria, guidato dal presidente Vincenzo Mazzei. Si tratta di un'importante istituzione che si occupa della rappresentanza e della promozione delle comunità montane e dei piccoli comuni calabresi. La sua elezione rappresenta un passo significativo per il riconoscimento del ruolo delle donne nella politica locale e regionale, nonché un'opportunità per affrontare le sfide specifiche che interessano i territori montani. Nel suo nuovo ruolo, la sindaca Linda Cribari avrà l'importante compito di rappresentare gli interessi dei comuni calabresi, promuovendo iniziative volte a favorire la coesione territoriale, la valorizzazione delle risorse locali e lo sviluppo di politiche efficaci per contrastare lo spopolamento delle aree interne.

In sintesi, le proposte strategiche mirate a sostenere lo sviluppo dei territori montani, con un focus particolare sulle seguenti aree:

1. Sviluppo Sostenibile: La Sindaca ha posto l'accento sulla necessità di promuovere pratiche di sviluppo sostenibile, incentivando l'agricoltura biologica e la valorizzazione delle risorse naturali. Il suo obiettivo è quello di tutelare l'ambiente montano, creando opportunità economiche che rispettino il territorio.

2. Turismo Responsabile: Tra le sue proposte vi è la creazione di itinerari attrattivi per valorizzare le ricchezze storiche e culturali di San Fili e delle aree circostanti, per un turismo responsabile, che possa contribuire all'economia locale senza compromettere l'integrità dei luoghi visitati.

3. Rappresentanza delle piccole comunità: Uno dei punti chiave del programma riguarda la necessità di garantire una maggiore voce e rappresentanza ai piccoli comuni all’interno delle politiche regionali. La Sindaca intende promuovere iniziative che favoriscano una collaborazione più stretta tra i vari enti locali, facilitando scambi e sinergie tra le diverse comunità.

4. Infrastrutture e Mobilità: La Prima Cittadina ha evidenziato l’urgenza di migliorare le infrastrutture nelle aree montane, con particolare riguardo alla mobilità dei cittadini. Una rete di trasporti efficiente è fondamentale per connettere i piccoli comuni e garantire l'accesso ai servizi essenziali.

5. Innovazione e Digitalizzazione: Infine, una delle proposte centrali della nuova Consigliera riguarda l'accelerazione del processo di digitalizzazione delle amministrazioni comunali. Creare piattaforme digitali che rendano i servizi pubblici più accessibili è diventata una priorità, specialmente per favorire l'inclusione sociale e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

