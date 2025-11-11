Ha riscosso un ampio sucesso la prima edizione di “Come agire”, il corso teorico–pratico di aggiornamento professionale per operatori di Polizia locale e Polizia stradale, svoltosi presso l’auditorium “Mino Reitano” del Comune di Fuscaldo.

L’iniziativa, promossa dal Comando di Polizia locale di Fuscaldo, dal Dipartimento Sicurezza pubblica e stradale della Federiciana Università popolare, in collaborazione con l’Assapli, Associazione di Polizia locale italiana e l’Accademia formativa Assaoli, ha registrato un’ampia partecipazione di operatori provenienti da tutta la Calabria e da altre regioni italiane, confermando la crescente necessità di formazione continua e specialistica nel settore della sicurezza stradale.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali dell’Amministrazione comunale di Fuscaldo, rappresentata dal vicesindaco Ernesto Bianco.

A sottolineare l'importanza dell'evento formativo anche l’Avv. Roberto Perrotta, Sindaco di Paola e il Dott. Cosimo De Tommaso, Sindaco di San Lucido.

A seguire, i saluti dell’Avv. Flaviano Giannicola, del Dott. Salvatore Lo Piano e dei rappresentanti del clero locale, don Alessandro Sferrazza e don Francesco Siciliano.

I lavori, moderati dal Comandante della Polizia Locale di Fuscaldo, Tenente Dott. Antonio Beraldi, sono iniziati con un’esercitazione pratica all’esterno della struttura: un rilievo di sinistro stradale simulato, diretto dal Dr. Luigi Perenz della Polizia Stradale di Cosenza.

L’attività ha consentito ai partecipanti di applicare concretamente tecniche di rilievo, analisi e redazione degli atti, secondo le più aggiornate procedure operative in caso di incidenti con feriti o esiti mortali.

Fondamentale il successivo intervento del Comandante della Polizia Locale di Cosenza, Dott. Giampiero Scaramuzzo che ha affrontato il tema della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti approfondendo le modalità operative e la responsabilità degli agenti nei controlli su strada.

Nella sessione pomeridiana, la Dott.ssa Mariangela Ammirati, infermiera specializzata dell’Elisoccorso regionale Calabria, ha relazionato sulla tecnica d’impatto e sulla comunicazione ai familiari delle vittime di incidenti stradali mettendo in evidenza l’approccio psicologico e umano nelle fasi post-incidente.

A concludere i lavori l’Avv. Dario Giannicola, Direttore del Dipartimento Sicurezza Pubblica e Stradale della Federiciana Università Popolare e Presidente Nazionale dell’Assapli che ha tenuto un intervento sulle normative relative alla circolazione con patenti e targhe straniere, evidenziando le criticità operative, gli adempimenti di legge e le responsabilità delle polizie locali nel contesto internazionale della mobilità.

All’interno dell’auditorium presenti anche numerose aziende del settore, che hanno esposto tecnologie, materiali e soluzioni operative a supporto delle attività delle polizie locali.

La prima edizione di “ComeaAgire” si è conclusa con un bilancio dunque estremamente positivo, ponendo le basi per un appuntamento annuale stabile, dedicato a una formazione continua degli operatori di Polizia Locale e Polizia Stradale.

A evidenziare ciò anche il Comandante della Polizia Locale di Fuscaldo il quale si è dichiarato soddisfatto dei risultati raggiunti. Abbiamo creduto sin dall'inizio di questa esperienza - ha chiosato Beraldi - nella possibilità di intercettare l'attenzione e la partecipazione dei colleghi delle Polizie Locali della provincia, difficilmente immaginando di raggiungere il numero di 250 iscritti provenienti da tutte le province della Calabria, ma anche dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata. La partecipazione attiva inoltre di colleghi appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Polizia Provinciale nonché Volontari del Comitato territorialmente competente della Croce Rossa Italiana e delle Guardie Ambientali d'Italia ha messo in risalto la sinergia tra istituzioni, fattore imprescindibile per la tutela della sicurezza comune.