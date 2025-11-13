Nei giorni scorsi, il sindaco Gianpaolo Iacobini, affiancato dall’assessore con delega ai Lavori pubblici e alla Protezione Civile Vincenzo Sarubbo, ha incontrato, presso la sede comunale, i tecnici che si stanno occupando dei lavori di sistemazione degli argini del fiume Crati consegnati recentemente: Maria De Filpo, della Struttura tecnica amministrativa del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico in Calabria, Pierluigi Mancuso, del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria nonché RUP dell'intervento, e Alberto Borsani, Direttore dei Lavori dell'Intervento.

Gli amministratori cassano, nel corso dei loro interventi, hanno ribadito la massima disponibilità loro e degli uffici comunali ai referenti regionali poiché l’intervento è molto importante per tutta la comunità. Il primo cittadino, in particolare, ha ribadito che i lavori di messa in sicurezza, di cui l'Ufficio del Commissario per il Dissesto Idrogeologico è Ente attuatore, è fondamentale per evitare rischi futuri a tutte quelle aree site nei pressi dell’argine del Crati. Nel gennaio 2013, infatti, l’argine sinistro del fiume si ruppe sversando una valanga di fango e acqua nel Parco archeologico di Sibari e in contrada Lattughelle causando milioni di euro di danni al patrimonio archeologico, alle abitazioni, ai frutteti e agli allevamenti. Da allora, infatti, seppur siano stati effettuati diversi interventi di manutenzione, si attendeva l’avvio di questo progetto che dovrebbe risolvere definitivamente il problema della precarietà degli argini del Crati.