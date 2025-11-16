“Le montagne calabresi sono un patrimonio identitario e ambientale che dobbiamo proteggere con azioni concrete e strumenti legislativi adeguati”. Con queste parole il consigliere regionale Enzo Bruno (Tridico Presidente), intervenendo al Congresso regionale di Uncem - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montane - Calabria, svoltosi questa mattina a Lamezia Terme, ha rinnovato il proprio impegno a sostenere un percorso politico e legislativo volto a valorizzare le aree interne e la montagna calabrese.
Alla presenza del presidente nazionale Marco Bussone, del regionale di Uncem Calabria, Vincenzo Mazzei, di Vincenzo La Rocca, già segretario regionale, e dei rappresentanti territoriali dell’organizzazione, Bruno ha portato il saluto istituzionale del Consiglio regionale, ai delegati e ai tanti sindaci presenti sottolineando il valore dell’iniziativa come punto di partenza per una nuova fase di attenzione verso un mondo spesso dimenticato: quello della montagna e delle comunità che la abitano.
Bruno ha messo a disposizione la propria esperienza e il ruolo istituzionale in Consiglio regionale con l’obiettivo di avviare un percorso legislativo che porti alla redazione e approvazione di una legge quadro di tutela della montagna: “È un impegno che accolgo con convinzione, perché solo con una cornice normativa chiara possiamo dare dignità e prospettiva ai territori montani e interni della Calabria”.
di Redazione | 16/11/2025
