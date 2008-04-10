Il 17 novembre 1907 a San Pietro in Guarano (CS) veniva inaugurato il mulino elettrico a opera della Lega del lavoro e della Cassa rurale cattolica di San Pietro in Guarano, due delle organizzazioni nate dal carisma di don Carlo De cardona, che attuò nel cosentino gli insegnamenti della Rerum novarum, l'enciclica sociale di papa Leone XIII. Quella data è importante perché i contadini di De Cardona ruppero con la loro iniziativa il feudalesimo dei baroni, che volevano ancora tenere sotto il loro gioco uomini e cose. Quei "temerari" costruirono un canale idrico di oltre un chilometro e mezzo per far giungere l'acqua nella condotta forzata sul fiume Arente per avere l'energia elettrica; San Pietro ebbe la luce nel 1907, la città di Cosenza solo nel 1914.

In un bellissimo articolo pubblicato sul giornale "il Lavoro" (23 novembre 1907) così scrive don Carlo De cardona: «E ricordino i contadini che il cristianesimo non solo salva l’anima, ma fa riacquistare all’uomo il dominio sulle cose, sulle forze della natura, sugli animali, su tutto. Nel cristianesimo, sinceramente professato, nello spirito di concordia fraterna, di pazienza, di amore, di coraggio, che deriva dal Vangelo di Cristo, si compiono le opere più grandi, si trasportano le montagne…». Sei anni dopo dopo l’inaugurazione della prima centrale idroelettrica, nel 1913 un secondo e più potente impianto venne costruito sul fiume Arente con lo scopo di fornire l’energia elettrica ai Comuni di: San Pietro in Guarano, Lappano, Rovito, Celico e Spezzano Sila. De Cardona esaltò quest’impresa perché era una manifestazione di quel risveglio calabrese che egli avrebbe voluto produrre in tutta la regione.

L'Universitas Vivariensis, con il patrocinio e il sostegno della BCC "Mediocrati" hanno organizzato il De Cardona day per far memoria di quella data che "accendeva" il futuro, ma anche per avviare una pubblica discussione su come rivitalizzare le zone interne del nostro territorio. Hanno dato il loro patrocinio all'iniziativa i Comuni di: San Pietro in Guarano, Morano Calabro, Rose, Bisignano, Rovito, Castiglione Cosentino e Lappano. Alcune associazioni del territorio figurano come partner del De Cardona day: I giovani soci della BCC "Mediocrati", Il Cisom gruppo di Cosenza dell'Ordine di Malta, l'Uciim, Sguardi ecologici, Ars Enotria, Aiparc Cosenza, Anteas Cosenza, Unpli Calabria, la Pro loco di San Pietro in Guarano, il Movimento Cristiano Lavoratori (MCL), il Convegno di cultura Maria Cristina di Savoia della Pre Sila, l'associazione UniterpreSila e il settimanale diocesano Parola di vita.

Tra le tante iniziative che si terranno da lunedì 17 a venerdì 21 novembre 2025, in vari centri, c'è anche la consegna di ceramiche artistiche che come “le pietre d’inciampo”, vogliono mantenere viva la memoria individuale e collettiva sulla Shoah, creando un “inciampo” emotivo e simbolico, il De Cardona day, con le sue ceramiche artistiche (realizzate dall’azienda Scuro di Bisignano) installate in luoghi decardoniani di ieri e di oggi, desidera tener desto un passato sempre vivo, per continuare a coltivare le idee di un autentico protagonista del Novecento.

P R O G R A M M A

Lunedì 17 novembre 2025

SAN PIETRO IN GUARANO - Palazzo De Cardona

ore 9.30 Comunità della memoria. Un passato sempre vivo. Scoprimento e benedizione della ceramica artistica su don Carlo De Cardona. Intervengono: don Enzo Gabrieli, postulatore della causa di canonizzazione di don Carlo De Cardona; Francesco Acri, sindaco di San Pietro in Guarano; Nicola Paldino, presidente BCC “Mediocrati”; Vincenzo Settino, portavoce “De Cardona day”.

Istituto comprensivo “San Pietro in Guarano-Rose” plesso “Luigi Settino”

ore 10.30 Inaugurazione mostra dei disegni degli alunni su don Carlo De Cardona, curati dalla prof.ssa Eugenia Giordano, e degli elaborati letterari, a cura della prof.ssa Chiara Marra. Intervengono: Emilia Imbrogno, dirigente scolastico; don Enzo Gabrieli, postulatore; Salvatore Magarò, sindaco di Castiglione Cosentino; Luigi Zaccaro e Agnese Cozza, nipoti dei primi aderenti di San Pietro in Guarano al movimento decardoniano.

COSENZA - Città 2000 - Cappella Mollo

ore 18.00 Presentazione del quaderno n. 10 di “Studi e ricerche su don Carlo De Cardona e il Movimento cattolico in Calabria”. Intervengono: don Andrea Piccolo, parroco di San Giuseppe sposo di Maria; Maria Locanto vicesindaco di Cosenza; don Enzo Gabrieli, postulatore; Lorenzo Coscarella, storico; Demetrio Guzzardi, editore.

Martedì 18 novembre 2025

BISIGNANO - Biblioteca comunale

ore 11.30 Mostra: De Cardona nei ritagli della stampa

Visita guidata con gli studenti. Introduce Rino Giovinco, direttore della Biblioteca, interviene il curatore della mostra Demetrio Guzzardi.

ROSE - Palazzo municipale

ore 18.00 Il canale della centrale idroelettrica sul fiume Arente, costruita dai contadini di don Carlo De Cardona, volano per un “turismo della memoria”. Introduce: Salvatore Liguori, assessore; intervengono: Roberto Barbieri, sindaco di Rose; Franco Alimena, presidente Circolo anziani Rose; Federico Bria, segretario generale BCC “Mediocrati”; Pierluigi Serravalle, borsista al Dibest dell’Unical (Analisi della comunità faunistica del fiume Arente e valutazione della qualità ambientale); Salvatore Bruno, giornalista La C; Vincenzo Settino, portavoce “De Cardona day”. Consegna della ceramica artistica su don Carlo De Cardona a Luigi Fiorita, consigliere comunale di Rose, per apporla nei pressi della struttura della centrale.

Mercoledì 19 novembre 2025

RENDE - Via Alfieri - BCC “Mediocrati”, Sala De Cardona

ore 10.30 Oltre il profitto: don Carlo De Cardona e l’imprenditorialità che “libera”. Intervengono: Nicola Paldino, presidente BCC “Mediocrati”, Maria Carmela Passarelli, docente di Innovazione imprenditorialità all’Unical; Maria Ferretti, presidente Giovani soci BCC “Mediocrati”; Pietro Tarasi, imprenditore, Alessandro Brunori, titolare Baco srl; Francesco De Rosa, co-fondatore di Energy Tech Innovation srl; Leonardo De Marco, presidente regionale MCL; don Nicola Rotundo, cultore di Economia e gestione delle imprese. Partecipano i Giovani soci della BCC “Mediocrati”. Consegna della ceramica artistica su don Carlo De Cardona al sindaco di Castiglione Cosentino.



ROSSANO - Biblioteca diocesana “Santi Nilo e Bartolomeo”

ore 18.00 La Rerum novarum: don Carlo De Cardona e l’episcopato cariatese e rossanese di mons. Giovanni Scotti (1911-1930). Intervengono: don Pino Straface, vicario generale dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati; don Gaetano Federico, direttore della Biblioteca diocesana e l’editore Demetrio Guzzardi. Coordina Tina Morello, presidente Associazione Idee in movimento.

Giovedì 20 novembre 2025

COSENZA - Liceo scientifico “Fermi” (Polo tecnico Brutium)

ore 11.30 La Rerum novarum a Cosenza Conversazione con gli studenti maturandi. Introduce Rosita Paradiso, dirigente scolastico; interviene l’editore Demetrio Guzzardi.

Consegna della ceramica artistica su don Carlo De Cardona a: Massimiliano Ianni, segretario generale CGIL Cosenza.

SPEZZANO SILA - Convento San Francesco di Paola - Salone di rappresentanza

ore 18.00 Don Carlo De Cardona pioniere e apostolo sociale dei contadini calabresi. Incontro all’UniterpreSila aps - Università terza età “Ilde Turco Dodaro”.

Introduce Stefania Martucci, vicepresidente UniterpreSila; saluti: Luigia Granata, presidente Convegno di cultura Maria Cristina di Savoia della Pre Sila. Intervengono: Vincenzo Settino, portavoce “De Cardona day” e Demetrio Guzzardi.

Venerdì 21 novembre 2025

RENDE - Liceo classico “Gioacchino da Fiore”

ore 11.30 La Rerum novarum a Cosenza. Conversazione con gli studenti maturandi. Introduce la docente Ada Giorno, interviene l’editore Demetrio Guzzardi.

SAN PIETRO IN GUARANO - Cine teatro “don Salvatore Loria”

ore 18.00 Nel nome di De Cardona. Mostra dei disegni e degli elaborati realizzati degli alunni dell’Istituto comprensivo “San Pietro in Guarano-Rose” su don Carlo De Cardona.

Incontro con: la regista Allison Gallicchio che ci parla del suo prossimo spettacolo teatrale “Don Carlo De Cardona”; Rita Fiordalisi, già direttrice della Biblioteca nazionale di Cosenza, che ci fa conoscere la figura di Paolina Ritacco, la leader del movimento femminile decardoniano; Romilio Iusi che ci presenta il suo testo ”La bandiera”; Ada Giorno e Claudia Marchese, che in anteprima ci illustrano il calendario decardoniano 2026, realizzato dall’AIPARC Cosenza.

Omaggio musicale a don Carlo De Cardona con l’esecuzione di alcuni brani del maestro Gennarino Bruno.

L’editore Demetrio Guzzardi consegna ai responsabili del gruppo “Spigolettura” il cofanetto con i primi 10 quaderni di “Studi e ricerche”.